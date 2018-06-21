Пользователи Сети набросились на политического обозревателя Рейчел Мэддоу с критикой, уличив ее в лицемерии. Телеведущей досталось за наигранные слезы в прямом эфире.

Пользователи Сети набросились на политического обозревателя Рейчел Мэддоу с критикой, уличив ее в лицемерии. Телеведущей досталось за наигранные слезы в прямом эфире.Журналистка якобы поддалась эмоциям, когда зачитывала новость о том, что в США должностные лица отнимают у мигрантов детей. Мэддоу начала начала произносить текст, но неожиданно остановилась, будто сдерживая слезы.Затем она попыталась скрыть неловкое положение смехом. Однако ведущей так и не удалось взять себя в рукипередачу пришлось завершить.Некоторые зрители не поверили в искренность Мэддоу, ведь она зарекомендовала себя как циничная женщина, которая никогда не теряет самообладания. Более того, пользователи Сети смутились из-за смешка журналистки, который якобы ее выдал."Ни на секунду не поверю в то, что Рейчел Мэддоу заботится о детях в этом мире. Это, как всегда, поза", – написал один из телезрителей в Twitter. Другой пользователь соцсети добавил, что журналистка лишь делает хорошую мину при плохой игре.При этом часть пользователей все же поверили в искренность ведущей. Они заявили, что Мэддоу всегда контролирует свои эмоции и выглядит несокрушимой, поэтому ее слезы могли показаться наигранными.