Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России...

Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России.История кинологических подразделений в структуре правоохранительных органов в нашей стране началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак. Уже через три года собак стали использовать в расследовании преступлений более чем в 50 губерниях России. Тогда же открылся и первый питомник военно-полевых собак на базе Измайловского гвардейского полка, где их готовили и использовали для ведения разведки и обеспечения связи.В 1920-х годах в СССР создавались школы-питомники по подготовке специалистов-кинологов и собак для разных ведомств и структур: уголовного розыска, военных организаций и т.п.В настоящее время на балансе в УВД по СВАО находятся 36 породистых собак, а именно немецких и бельгийских овчарок.Кинологи совместно со своими питомцами участвуют в различных мероприятиях, в том числе связанных с детьми, оказывая положительное воздействие на подрастающее поколение.Руководство УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве поздравляет сотрудников и ветеранов кинологической службы с профессиональным праздником и желает успехов в службе, благополучия и крепкого здоровья.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29