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<a href="http://33live.ru/novosti/21-06-2018-desyatki-perexodov-v-moskve-sdelali-udobnee-dlya-peshexodov.html" target="_blank">Десятки переходов в Москве сделали удобнее для пешеходов</a> - ЦОДД столицы изменил режим работы светофоров еще на 22 пешеходных переходах. Утверждается, что на трафике изменения не скажутся, а вот пешеходам станет куда комфортнее. При этом изменения во времени работы сигналов светофоров достигают 126 секунд.