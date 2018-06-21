Накануне Чемпионата
мира по футболу на улицы российских городов хлынули толпы фанатов из всех
уголков земли. Эмоции зашкаливают, спортивный азарт подогревает кровь. Как тут
не поддаться накалу страстей и не влюбиться в какого-нибудь знойного бразильца
или статного скандинава? Тем более, есть неплохой шанс охмурить заезжего
красавца, выйти замуж и рвануть подальше из России в поисках лучшей жизни.
Накануне Чемпионата
мира по футболу на улицы российских городов хлынули толпы фанатов из всех
уголков земли. Эмоции зашкаливают, спортивный азарт подогревает кровь. Как тут
не поддаться накалу страстей и не влюбиться в какого-нибудь знойного бразильца
или статного скандинава? Тем более, есть неплохой шанс охмурить заезжего
красавца, выйти замуж и рвануть подальше из России в поисках лучшей жизни.
Об этом мечтают многие российские
девушки и сломя голову пускаются навстречу любовным приключениям. Конечно, в
делах амурных нет границ, но так ли безоблачна жизнь с иностранцем, и какие
подводные камни скрывает семейная жизнь за границей? Об этом Dni.ru поговорили с
психологом Люцией Сулеймановой и экспертом по международному праву, адвокатом
Екатериной Духиной.
Пикантную тему для обсуждений
подкинули и отечественные депутаты. Так, незадолго до начала Мундиаля
председатель Комиссии Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей
Тамара Плетнёва обратилась к россиянкам с просьбой не вступать в сексуальные
отношения с иностранцами. По мнению парламентария, заморские принцы могут
оказаться нечистыми на руку. Обманут честных русских женщин и разъедутся по
своим "заграницам", а им потом в одиночку детей поднимать.
Разумеется, на фоне футбольной
эйфории легко потерять голову и поддаться вспыхнувшей страсти, считает психолог
Люция Сулейманова. Интерес россиянок к иностранцам она объясняет поиском новых
необычных ощущений. "Женщины пытаются найти и создать такие отношения, которые
не могут им дать соотечественники. Это не значит, что русские мужчины хуже
заграничных. Просто у некоторых девушек просыпается тяга к экзотике", – говорит
эксперт.
Есть и другая категория
женщин, которые в погоне за лучшей долей мечтают уехать из России. Выходя замуж
за иностранца, многие действительно добиваются своей цели. Ведь в нашей стране
представительницы прекрасного пола не сильно избалованы, а за границей они
получают условия жизни, которые их удовлетворяют. Однако следует помнить,
что далеко не все мимолетные романы заканчиваются свадьбой, а брак не всегда
гарантирует счастливый семейный союз. "Гораздо чаще, уезжая за рубеж, девушки
сталкиваются с большими проблемами, – рассказывает психолог. – Причина тому –
разница в менталитете, традициях и культуре. В наших соотечественницах
исторически заложено, что мужчина ей обязан, но у европейцев совсем другие
взгляды. Они привыкли к независимым, самостоятельным женщинам, которые работают
и вкладываются в семейный бюджет наравне с мужем".
По мнению Люции
Сулеймановой, для успешного замужества с иностранцами славянским девушкам нужна
хорошая база. Это и финансовый фундамент, и свободное владение языком, и
качественное высшее образование. Именно поэтому счастливые международные браки,
как правило, возникают не просто из мечты о заморском принце, а становятся
результатом упорного труда и удачного стечения обстоятельств.
Например, будущие супруги могли вместе работать в международной компании и
часто встречались по службе.
Понятно, что сердцу не
прикажешь, но прежде чем бросаться в любовный омут с головой, следует взвесить
все "за" и "против", советует адвокат Екатерина Духина. Если иностранец, как
говорится, поматросит и бросит, вряд ли удастся заставить его платить алименты.
Так было после Олимпиады, когда сотни россиянок остались матерями-одиночками.
"Дело в том, что у России отсутствует соглашение о взаимном исполнении судебных
дел в области семейных отношений с большинством европейских стран, – поясняет
юрист. – На практике это значит, что в случае появления на свет ребенка в
результате союза россиянки и иностранного гражданина, обязать отца принимать
участие в его воспитании будет невозможно. Любовь любовью, но закон не позволит
решить ситуацию в пользу маленького человека".
Другая история, если
женщина вступила в брак и эмигрировала на родину супруга. В большинстве
государств законодательство схоже с российским, и нерадивого папашу,
отказывающегося выполнять свой родительский долг, обяжут платить алименты на
содержание ребенка. Правда, следует учитывать, что есть страны, где после
развода женщина-иностранка не имеет прав на своего ребенка. "Приоритет всегда
будет у отца, независимо от того, есть у ребенка двойное гражданство или нет, -
отмечает Екатерина Духина. – Не поможет даже брачный договор так, как этот
документ регламентирует имущественные отношения, а не родительские обязанности.
За всю мою адвокатскую практику мне удалось несколько раз вернуть ребенка из-за
границы в Россию. Правда, с точки зрения европейских властей, наши действия
больше были похожи на похищение ребенка, несмотря на то, что он выезжал с
матерью. В результате моим клиентам запретили пересекать границу".
В некоторых
государствах женщину вообще могут ободрать, как липку. Так, в ряде европейских
стран при разделе собственности во время развода, суд учитывает не только
нажитое в браке, но и так называемое добрачное имущество. Проще говоря,
бабушкина квартира в Москве, полученная по наследству до замужества россиянкой,
тоже будет считаться общей с иностранным мужем. "Такие правила действуют в
Великобритании, в Голландии. В Турции также интересный подход к разделу
имущества. Там собственность практически не делится, и законы защищают в
большей степени права мужчины", – говорит адвокат.
Привлечь иностранца к
ответственности по всей строгости российского закона удастся лишь в том случае,
если супруги после брака остаются жить в нашей стране. Они автоматически
попадают под действие отечественного законодательства со всеми вытекающими
последствиями. "После развода французского Пьера обяжут платить алименты на
содержание детей, наравне с русским Петей, – утверждает Екатерина Духина. – И
раздел имущества будет производиться в соответствии с российскими законами,
даже если семья живет за границей. Сложности могут возникнуть лишь с
исполнением судебного решения, если собственность находится за пределами
Российской Федерации".
Словом, не стоит
кидаться на шею первому встречному иностранцу. Специалисты советуют к
заграничному браку тщательно готовиться, и если нет уверенности, что это
судьба, лучше просто наслаждаться моментом. Со всеми мерами предосторожности.