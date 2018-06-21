Накануне Чемпионата мира по футболу на улицы российских городов хлынули толпы фанатов из всех уголков земли. Эмоции зашкаливают, спортивный азарт подогревает кровь. Как тут не поддаться накалу страстей и не влюбиться в какого-нибудь знойного бразильца или статного скандинава? Тем более, есть неплохой шанс охмурить заезжего красавца, выйти замуж и рвануть подальше из России в поисках лучшей жизни.

Накануне Чемпионатамира по футболу на улицы российских городов хлынули толпы фанатов из всехуголков земли. Эмоции зашкаливают, спортивный азарт подогревает кровь. Как тутне поддаться накалу страстей и не влюбиться в какого-нибудь знойного бразильцаили статного скандинава? Тем более, есть неплохой шанс охмурить заезжегокрасавца, выйти замуж и рвануть подальше из России в поисках лучшей жизни.Об этом мечтают многие российскиедевушки и сломя голову пускаются навстречу любовным приключениям. Конечно, вделах амурных нет границ, но так ли безоблачна жизнь с иностранцем, и какиеподводные камни скрывает семейная жизнь за границей? Об этом Dni.ru поговорили спсихологом Люцией Сулеймановой и экспертом по международному праву, адвокатомЕкатериной Духиной.Пикантную тему для обсужденийподкинули и отечественные депутаты. Так, незадолго до начала Мундиаляпредседатель Комиссии Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детейТамара Плетнёва обратилась к россиянкам с просьбой не вступать в сексуальныеотношения с иностранцами. По мнению парламентария, заморские принцы могутоказаться нечистыми на руку. Обманут честных русских женщин и разъедутся посвоим "заграницам", а им потом в одиночку детей поднимать.Разумеется, на фоне футбольнойэйфории легко потерять голову и поддаться вспыхнувшей страсти, считает психологЛюция Сулейманова. Интерес россиянок к иностранцам она объясняет поиском новыхнеобычных ощущений. "Женщины пытаются найти и создать такие отношения, которыене могут им дать соотечественники. Это не значит, что русские мужчины хужезаграничных. Просто у некоторых девушек просыпается тяга к экзотике", – говоритэксперт.Есть и другая категорияженщин, которые в погоне за лучшей долей мечтают уехать из России. Выходя замужза иностранца, многие действительно добиваются своей цели. Ведь в нашей странепредставительницы прекрасного пола не сильно избалованы, а за границей ониполучают условия жизни, которые их удовлетворяют. Однако следует помнить,что далеко не все мимолетные романы заканчиваются свадьбой, а брак не всегдагарантирует счастливый семейный союз. "Гораздо чаще, уезжая за рубеж, девушкисталкиваются с большими проблемами, – рассказывает психолог. – Причина тому –разница в менталитете, традициях и культуре. В наших соотечественницахисторически заложено, что мужчина ей обязан, но у европейцев совсем другиевзгляды. Они привыкли к независимым, самостоятельным женщинам, которые работаюти вкладываются в семейный бюджет наравне с мужем".По мнению ЛюцииСулеймановой, для успешного замужества с иностранцами славянским девушкам нужнахорошая база. Это и финансовый фундамент, и свободное владение языком, икачественное высшее образование. Именно поэтому счастливые международные браки,как правило, возникают не просто из мечты о заморском принце, а становятсярезультатом упорного труда и удачного стечения обстоятельств.Например, будущие супруги могли вместе работать в международной компании ичасто встречались по службе.Понятно, что сердцу неприкажешь, но прежде чем бросаться в любовный омут с головой, следует взвеситьвсе "за" и "против", советует адвокат Екатерина Духина. Если иностранец, какговорится, поматросит и бросит, вряд ли удастся заставить его платить алименты.Так было после Олимпиады, когда сотни россиянок остались матерями-одиночками."Дело в том, что у России отсутствует соглашение о взаимном исполнении судебныхдел в области семейных отношений с большинством европейских стран, – поясняетюрист. – На практике это значит, что в случае появления на свет ребенка врезультате союза россиянки и иностранного гражданина, обязать отца приниматьучастие в его воспитании будет невозможно. Любовь любовью, но закон не позволитрешить ситуацию в пользу маленького человека".Другая история, еслиженщина вступила в брак и эмигрировала на родину супруга. В большинствегосударств законодательство схоже с российским, и нерадивого папашу,отказывающегося выполнять свой родительский долг, обяжут платить алименты насодержание ребенка. Правда, следует учитывать, что есть страны, где послеразвода женщина-иностранка не имеет прав на своего ребенка. "Приоритет всегдабудет у отца, независимо от того, есть у ребенка двойное гражданство или нет, -отмечает Екатерина Духина. – Не поможет даже брачный договор так, как этотдокумент регламентирует имущественные отношения, а не родительские обязанности.За всю мою адвокатскую практику мне удалось несколько раз вернуть ребенка из-заграницы в Россию. Правда, с точки зрения европейских властей, наши действиябольше были похожи на похищение ребенка, несмотря на то, что он выезжал сматерью. В результате моим клиентам запретили пересекать границу".В некоторыхгосударствах женщину вообще могут ободрать, как липку. Так, в ряде европейскихстран при разделе собственности во время развода, суд учитывает не тольконажитое в браке, но и так называемое добрачное имущество. Проще говоря,бабушкина квартира в Москве, полученная по наследству до замужества россиянкой,тоже будет считаться общей с иностранным мужем. "Такие правила действуют вВеликобритании, в Голландии. В Турции также интересный подход к разделуимущества. Там собственность практически не делится, и законы защищают вбольшей степени права мужчины", – говорит адвокат.Привлечь иностранца кответственности по всей строгости российского закона удастся лишь в том случае,если супруги после брака остаются жить в нашей стране. Они автоматическипопадают под действие отечественного законодательства со всеми вытекающимипоследствиями. "После развода французского Пьера обяжут платить алименты насодержание детей, наравне с русским Петей, – утверждает Екатерина Духина. – Ираздел имущества будет производиться в соответствии с российскими законами,даже если семья живет за границей. Сложности могут возникнуть лишь сисполнением судебного решения, если собственность находится за пределамиРоссийской Федерации".Словом, не стоиткидаться на шею первому встречному иностранцу. Специалисты советуют кзаграничному браку тщательно готовиться, и если нет уверенности, что этосудьба, лучше просто наслаждаться моментом. Со всеми мерами предосторожности.