Не все готовы становиться вахтерами, охранниками и уборщицами

Не все готовы становиться вахтерами, охранниками и уборщицамиВ России планируется увеличение пенсионного возраста. Начать предлагают с 2019 года , чтобы к 2034 году мужчин выходили на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года.Эксперты провели исследование, по результатам которого большинство тех, кто голосует за снижение возраста выхода на пенсию, оказались люди в возрасте от 18-25 лет, что составило 51 % опрошенных.Эксперт прокомментировал, почему молодых специалистов так активно интересует вопрос пенсионного возраста:- Казалось бы, для молодежи пенсия – далекая и не очень реальная перспектива. С одной стороны, этот факт делает саму возможность выхода на пенсию когда-то потом не сильно реальным, с другой – так заслуженный отдых становится совсем далекой перспективой. Далекой настолько, что это начинает пугать.Костромские пенсионеры ищут работу и не все хотели бы идти работать вахтером, уборщицей или охранником. В большинстве своем кандидаты в возрасте от 55 ищут сферу деятельности, где работали предыдущие годы - производство, строительство и топ-менеджмент.