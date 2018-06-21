В ближайшее время Единая Россия даст старт конкурсу социальных проектов первичных отделений партии. Лауреаты конкурса смогу рассчитывать на грантовую поддержку со стороны ЕР.

В ближайшее время "Единая Россия" даст старт конкурсу социальных проектов первичных отделений партии. Лауреаты конкурса смогу рассчитывать на грантовую поддержку со стороны "ЕР".Выдвигаемые проекты-соискатели должны быть направлены нарешение проблем локальных территорий и сообществ, рассказал секретарь генсовета"Единой России" Андрей Турчак, выступая на пленарном заседании форумапервичных отделений партии в Северокавказском федеральном округе. По его словам,к проектам есть три основных требования.Инициатива, отметил Турчак, должна быть направлена нарешение проблем локального уровня, то есть затрагивать несколько домов, определенноеобщественное пространстве, жилой квартал и так далее. Кроме того, она должнаиметь поддержку среди местных жителей (например, получить одобрение на общественномобсуждении или быть скрепленной подписями). Также проект должен формироватьустойчивые группы сторонников партии, то есть иметь электоральный эффект."Все наши партпроекты, новые практики, такие как грантыпервичным отделениям, должны иметь электоральную составляющую, – отметил секретарьгенсовета "ЕР". – В текущем избирательном цикле выборов уровня заксобраний иадминистративных центров в округе нет, но они предстоят в 2019 году". От СеверногоКавказа в партии ожидают активного включения в работу, что принесет позитивныйэффект, добавил он.Андрей Турчак призвал уже сейчас начать изучать успешныйопыт реализации партпроектов в регионах. Одна из их основных задач –привлечение новых лидеров и избирателей. "На Кавказе это особенноактуально, – заметил политик. – Молодые люди здесь амбициозны, они хотят бытьвостребованы, ищут возможности роста и приложения своих сил и способностей".Напомним, в Ставрополе проходит форум первичных отделений"Единой России" в Северокавказском федеральном округе. Участие в нем принимает,в том числе, с участием секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Итогомработы в рамках трех дискуссионных площадок и итогового пленарного заседания станутрекомендации, которые лягут в основу общей резолюции форума.