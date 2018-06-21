Певец Егор Крид после окончания шоу Хлостяк совсем забыл о
победительнице телепроекта Дарье Клюкиной. Теперь у него новая зазноба. Фото с
новой подружкой он опубликовал в соцсетях.
Певец Егор Крид после окончания шоу "Хлостяк" совсем забыл о
победительнице телепроекта Дарье Клюкиной. Теперь у него новая зазноба. Фото с
новой "подружкой" он опубликовал в соцсетях.
Крид появился в бутике Aizel на презентации новых часов
Chanel Code Coco вместе с пластиковой куклой в черном наряде. Певец с
удовольствием фотографировался с игрушкой, а позже выложил в Instagram фото с
ней.
Под публикацией друг певца рэпер Тимати оставил ироничный
комментарий. "С бабой моей пришел, ходишь с ней, фото делаешь, а пост про Дашу?
Где?", – отчитал артист приятеля. Что точно имел в виду рэпер, заявляя "с бабой моей пришел", – неизвестно. Возможно, Тимати в шутку сравнил свою девушку Анастасию Решетову
с пластиковой куклой из-за ненатуральности ее форм.
Добавим, что многие поклонники шоу "Холостяк" недовольны
тем, что после завершения проекта Крид не продолжил отношения с Клюкиной. Многочисленные поклонники с нетерпением ждали,
когда влюбленные в соцсетях опубликуют совместные видео или фото, а также
выйдут в свет.
Но этого так и не
случилось. В интернете фанаты с недоумением вопрошают друг у друга, что же
происходит между Дарьей и Егором, делятся сомнениями и догадками относительно
искренности их отношений. Устав от постоянной бомбардировки вопросами по поводу
своих отношений с финалисткой телепроекта Егор заявил, что, мол, Даша хороший человек, но мы можем
быть с ней только друзьями.