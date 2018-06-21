Певец Егор Крид после окончания шоу Хлостяк совсем забыл о победительнице телепроекта Дарье Клюкиной. Теперь у него новая зазноба. Фото с новой подружкой он опубликовал в соцсетях.

Певец Егор Крид после окончания шоу "Хлостяк" совсем забыл опобедительнице телепроекта Дарье Клюкиной. Теперь у него новая зазноба. Фото сновой "подружкой" он опубликовал в соцсетях.Крид появился в бутике Aizel на презентации новых часовChanel Code Coco вместе с пластиковой куклой в черном наряде. Певец судовольствием фотографировался с игрушкой, а позже выложил в Instagram фото сней.Под публикацией друг певца рэпер Тимати оставил ироничныйкомментарий. "С бабой моей пришел, ходишь с ней, фото делаешь, а пост про Дашу?Где?", – отчитал артист приятеля. Что точно имел в виду рэпер, заявляя "с бабой моей пришел", – неизвестно. Возможно, Тимати в шутку сравнил свою девушку Анастасию Решетовус пластиковой куклой из-за ненатуральности ее форм.Добавим, что многие поклонники шоу "Холостяк" недовольнытем, что после завершения проекта Крид не продолжил отношения с Клюкиной. Многочисленные поклонники с нетерпением ждали,когда влюбленные в соцсетях опубликуют совместные видео или фото, а такжевыйдут в свет.Но этого так и неслучилось. В интернете фанаты с недоумением вопрошают друг у друга, что жепроисходит между Дарьей и Егором, делятся сомнениями и догадками относительноискренности их отношений. Устав от постоянной бомбардировки вопросами по поводусвоих отношений с финалисткой телепроекта Егор заявил, что, мол, Даша хороший человек, но мы можембыть с ней только друзьями.