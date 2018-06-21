В летние выходные 18-19 августа 2018 года в Москве в парке Сокольники стартует грандиозное событие – гастрономический фестиваль Гренадин. Два праздничных дня на сцене Фестиваля будут выступать артисты и творческие коллективы. Множество конкурсов, мастер-классов и дегустаций заинтересуют москвичей и гостей столицы. Ожидается около 250 000 посетителей и 200 участников, которые порадуют гурманов всех возрастов и вкусовых предпочтений своими гастрономическими шедеврами. Ведущие кулинары и бармены поделятся секретами приготовления и подачи блюд и напитков.

В летниевыходные 18-19 августа 2018 года в Москве в парке "Сокольники" стартует грандиозное событие – гастрономический фестиваль "Гренадин". Два праздничных дня на сцене Фестиваля будут выступать артисты и творческие коллективы.Множество конкурсов, мастер-классов и дегустаций заинтересуют москвичей игостей столицы. Ожидается около 250 000 посетителей и 200 участников,которые порадуют гурманов всех возрастов и вкусовых предпочтений своими гастрономическимишедеврами. Ведущие кулинары и бармены поделятся секретами приготовления иподачи блюд и напитков.рамках фестиваля гости отметят праздник урожая, прогуливаясь на свежем воздухе,наполненном ароматом вкуснейшей еды. В атмосфере удивительных развлечений посетителисмогут отведать гигантскую колбасу и медвежатину, мороженое, национальнуювыпечку, сыры, сладости, орехи, снеки, мед и, кроме того, еще много-много всеговкусного и необычного. Взрослым и малышам будет, чем полакомиться! А тем, ктомечтает о необычных путешествиях, представится возможным попробовать и полюбить"космическую" еду.начнется с утренней зарядки для детей и взрослых. Костюмированноекарнавальное шествие участников и посетителей фестиваля соберет зрителей кглавной сцене праздника, где состоится официальная церемония открытиямероприятия. Для гостей выступят: лауреат "Утренней Звезды", победительТВ-проекта "Живой звук" на канале Россия Анна Артынюк, вокалист с диапазоном вчетыре октавы Алан, певица YasminRani, группа De Flor, DJ АннаЛока и многие другие.НаФонтанной площади и прогулочных аллеях парка "Сокольники" разместятся точкипитания производителей и продавцов гастрономической продукции различных кухоньмира, заботящихся о сохранении экологии на Земле. На территории фестиваля будутиспользоваться только многоразовые стаканчики. По мере передвижения, посетителисмогут менять стаканы на свежие в любой точке с напитками или сдавать на точкахкапшеринга. По окончании прогулки можно будет вернуть потраченную сумму застакан обратно или вовсе забрать его с собой на память о гастрономическом фестивале"Гренадин".