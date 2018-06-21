В летние
выходные 18-19 августа 2018 года в Москве в парке Сокольники стартует грандиозное событие – гастрономический фестиваль Гренадин. Два праздничных дня на сцене Фестиваля будут выступать артисты и творческие коллективы.
Множество конкурсов, мастер-классов и дегустаций заинтересуют москвичей и
гостей столицы. Ожидается около 250 000 посетителей и 200 участников,
которые порадуют гурманов всех возрастов и вкусовых предпочтений своими гастрономическими
шедеврами. Ведущие кулинары и бармены поделятся секретами приготовления и
подачи блюд и напитков.
В летние
выходные 18-19 августа 2018 года в Москве в парке "Сокольники" стартует грандиозное событие – гастрономический фестиваль "Гренадин". Два праздничных дня на сцене Фестиваля будут выступать артисты и творческие коллективы.
Множество конкурсов, мастер-классов и дегустаций заинтересуют москвичей и
гостей столицы. Ожидается около 250 000 посетителей и 200 участников,
которые порадуют гурманов всех возрастов и вкусовых предпочтений своими гастрономическими
шедеврами. Ведущие кулинары и бармены поделятся секретами приготовления и
подачи блюд и напитков.
В
рамках фестиваля гости отметят праздник урожая, прогуливаясь на свежем воздухе,
наполненном ароматом вкуснейшей еды. В атмосфере удивительных развлечений посетители
смогут отведать гигантскую колбасу и медвежатину, мороженое, национальную
выпечку, сыры, сладости, орехи, снеки, мед и, кроме того, еще много-много всего
вкусного и необычного. Взрослым и малышам будет, чем полакомиться! А тем, кто
мечтает о необычных путешествиях, представится возможным попробовать и полюбить
"космическую" еду.
начнется с утренней зарядки для детей и взрослых. Костюмированное
карнавальное шествие участников и посетителей фестиваля соберет зрителей к
главной сцене праздника, где состоится официальная церемония открытия
мероприятия. Для гостей выступят: лауреат "Утренней Звезды", победитель
ТВ-проекта "Живой звук" на канале Россия Анна Артынюк, вокалист с диапазоном в
четыре октавы Алан, певица Yasmin
Rani, группа De Flor, DJ Анна
Лока и многие другие.
На
Фонтанной площади и прогулочных аллеях парка "Сокольники" разместятся точки
питания производителей и продавцов гастрономической продукции различных кухонь
мира, заботящихся о сохранении экологии на Земле. На территории фестиваля будут
использоваться только многоразовые стаканчики. По мере передвижения, посетители
смогут менять стаканы на свежие в любой точке с напитками или сдавать на точках
капшеринга. По окончании прогулки можно будет вернуть потраченную сумму за
стакан обратно или вовсе забрать его с собой на память о гастрономическом фестивале
"Гренадин".