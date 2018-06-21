Режиссера,
сценариста и мультипликатора Блейка Лейбела признали виновным в расправе над своей
девушкой Яной Касьян. Страшное преступление мужчина совершил
в мае 2016 года.
Режиссера,
сценариста и мультипликатора Блейка Лейбела признали виновным в расправе над своей
девушкой Яной Касьян. Страшное преступление мужчина совершил
в мае 2016 года.
Об этом происшествии Dni.Ru писали в прошлом году.
Сейчас же стало ясно, что убийце придется понести заслуженное наказание.
О пропаже украинки в полицию обратилась
ее мать. Полицейские обнаружили ее изуродованное и обескровленное тело в
забаррикадированной квартире Лейбела в Западном Голливуде. Причем, тело Яны
Касьян получило ужасающие повреждения, нанесенные несчастной еще при жизни. Помимо
прочего, у девушки был снят скальп.
Патологоанатомы, выступавшие на судебном
процессе консультантами, заявили, что Касьян "умерла медленной и мучительной
смертью". Эксперты добавили, что увечья на теле жертвы просто беспрецедентны,
сообщает The Hollywood Reporter. Приговор
подсудимому будет объявлен позже.
Яна Касьян эмигрировала в США в 2014
году. За три недели до смерти она родила дочь.
Блейк Лейбел написал сценарий
и выступил режиссером фильма "Лысый" 2008 года. Также он также стал автором
комикса "Синдром" о серийном убийце. Одна из иллюстраций
графического романа напоминает увиденную полицейскими сцену в его спальне: на
ней изображена обнаженная женщина на залитой кровью кровати.