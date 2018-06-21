Режиссера, сценариста и мультипликатора Блейка Лейбела признали виновным в расправе над своей девушкой Яной Касьян. Страшное преступление мужчина совершил в мае 2016 года.

Режиссера,сценариста и мультипликатора Блейка Лейбела признали виновным в расправе над своейдевушкой Яной Касьян. Страшное преступление мужчина совершилв мае 2016 года.Об этом происшествии Dni.Ru писали в прошлом году.Сейчас же стало ясно, что убийце придется понести заслуженное наказание.О пропаже украинки в полицию обратиласьее мать. Полицейские обнаружили ее изуродованное и обескровленное тело взабаррикадированной квартире Лейбела в Западном Голливуде. Причем, тело ЯныКасьян получило ужасающие повреждения, нанесенные несчастной еще при жизни. Помимопрочего, у девушки был снят скальп.Патологоанатомы, выступавшие на судебномпроцессе консультантами, заявили, что Касьян "умерла медленной и мучительнойсмертью". Эксперты добавили, что увечья на теле жертвы просто беспрецедентны,сообщает The Hollywood Reporter. Приговорподсудимому будет объявлен позже.Яна Касьян эмигрировала в США в 2014году. За три недели до смерти она родила дочь.Блейк Лейбел написал сценарийи выступил режиссером фильма "Лысый" 2008 года. Также он также стал авторомкомикса "Синдром" о серийном убийце. Одна из иллюстрацийграфического романа напоминает увиденную полицейскими сцену в его спальне: наней изображена обнаженная женщина на залитой кровью кровати.