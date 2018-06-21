Госдума проведет в июле четыре дополнительных пленарных заседания, которые будут посвящены рассмотрению законопроектов, внесенных в ходе работы прежних созывов. Соответствующее постановление нижняя палата приняла в четверг, 21 июня.

Госдума проведет в июле четыре дополнительных пленарныхзаседания, которые будут посвящены рассмотрению законопроектов, внесенных входе работы прежних созывов. Соответствующее постановление нижняя палата принялав четверг, 21 июня.Дополнительные пленарные заседания на завершающем этапевесенней сессии анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратилвнимание коллег-законодателей на насыщенный порядок работы нижней палатыпарламента. "Уважаемые коллеги, видите, как насыщенно мы формируем порядокработы и обсуждаем вопросы досконально", – отметил он.В свою очередь, первый заместитель председателя ГосдумыАлександр Жуков подчеркнул, что депутаты всегда включают в распорядок работырассмотрение нормативно-правовых актов, внесенных еще в ходе деятельности прежнихдумских созывов. Тем не менее, посетовал парламентарий, не все из нихзаконодатели успевают рассмотретьВ связи с этим Жуков высказал предложение провести четыредополнительных пленарных заседаний: 4, 11, 18 и 25 июля. "Посвятить ихрассмотрению законопроектов прошлых созывов – их осталось не так много и надоэту работу завершить", – сказал первый вице-спикер.Разбор законодательных завалов – одна изосновных задач, которую поставил перед седьмым созывом нижней палаты ее спикерВячеслав Володин. Инициатива была поддержана всеми думскими фракциями. Всегозаконодателям досталось более двух тысяч нормативно-правовых актов, внесенныхна рассмотрение с 1994 года.В соответствии с Конституцией, парламентарии обязаны изучить каждый законопроект, внесенный в нижнюю палату. Эта норма действует даже в отношении тех документов, которые ужепотеряли свою актуальность. Для этого по поручению Вячеслава Володина была созданасоответствующая рабочая группа.В апреле сообщалось, что из более чем двух тысяч документовосталось рассмотреть около 300. Из 1700 рассмотренных документов около 240 былиприняты парламентариями, причем 200 из них – консенсусом всех фракций.