Госдума проведет в июле четыре дополнительных пленарных
заседания, которые будут посвящены рассмотрению законопроектов, внесенных в
ходе работы прежних созывов. Соответствующее постановление нижняя палата приняла
в четверг, 21 июня.
Госдума проведет в июле четыре дополнительных пленарных
заседания, которые будут посвящены рассмотрению законопроектов, внесенных в
ходе работы прежних созывов. Соответствующее постановление нижняя палата приняла
в четверг, 21 июня.
Дополнительные пленарные заседания на завершающем этапе
весенней сессии анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил
внимание коллег-законодателей на насыщенный порядок работы нижней палаты
парламента. "Уважаемые коллеги, видите, как насыщенно мы формируем порядок
работы и обсуждаем вопросы досконально", – отметил он.
В свою очередь, первый заместитель председателя Госдумы
Александр Жуков подчеркнул, что депутаты всегда включают в распорядок работы
рассмотрение нормативно-правовых актов, внесенных еще в ходе деятельности прежних
думских созывов. Тем не менее, посетовал парламентарий, не все из них
законодатели успевают рассмотреть
В связи с этим Жуков высказал предложение провести четыре
дополнительных пленарных заседаний: 4, 11, 18 и 25 июля. "Посвятить их
рассмотрению законопроектов прошлых созывов – их осталось не так много и надо
эту работу завершить", – сказал первый вице-спикер.
Разбор законодательных завалов – одна из
основных задач, которую поставил перед седьмым созывом нижней палаты ее спикер
Вячеслав Володин. Инициатива была поддержана всеми думскими фракциями. Всего
законодателям досталось более двух тысяч нормативно-правовых актов, внесенных
на рассмотрение с 1994 года.
В соответствии с Конституцией, парламентарии обязаны изучить каждый законопроект, внесенный в нижнюю палату. Эта норма действует даже в отношении тех документов, которые уже
потеряли свою актуальность. Для этого по поручению Вячеслава Володина была создана
соответствующая рабочая группа.
В апреле сообщалось, что из более чем двух тысяч документов
осталось рассмотреть около 300. Из 1700 рассмотренных документов около 240 были
приняты парламентариями, причем 200 из них – консенсусом всех фракций.