Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 21 июня, одобрила поправки в регламент, делающие инициативы парламентариев более авторскими. Предложение было поддержано представителями всех думских фракций. Эксперты уверены: принятые изменения - это логическое продолжение процесса по повышению эффективности и укреплению дисциплины в стенах Госдумы, инициированного ее спикером Вячеславом Володиным.

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания вчетверг, 21 июня, одобрила поправки в регламент, делающие инициативыпарламентариев "более авторскими". Предложение было поддержанопредставителями всех думских фракций. Эксперты уверены: принятые изменения -это логическое продолжение процесса по повышению эффективности и укреплениюдисциплины в стенах Госдумы, инициированного ее спикером Вячеславом Володиным.Суть поправок состоит в сокращении срока, в течение котороговозможно дополнение состава авторов законопроекта, внесенного на рассмотрениенижней палаты. Присоединиться к нормотворческой инициативе теперь можно втечение двух рабочих дней с момента направления спикером Госдумы документов впрофильный комитет.По словам первого зампреда фракции "Единая Россия"Андрея Исаева, бывают случаи, когда депутаты присоединяются к тем или инымнормотворческим инициативам, которые не лежат в сфере их прямой деятельности."И которые зачастую они, даже выступая перед средствами массовойинформации, задающих им вопросы, не очень подробно и не очень точнообъясняют", – посетовал парламентарий.Исаев подчеркнул, что вносимые в регламент изменениясохраняют право присоединения к законопроектам. По его словам, два дня – этооптимальный срок, в течение которого присоединятся те депутаты, кто реальнозанимается проблемой, для кого она важна, кто отслеживает ситуацию. "Этооблегчает нашу с вами работу по продвижению законопроектов", – сказалзаконодатель.В свою очередь, глава профильного думского комитета поконтролю и регламенту Ольга Савастьянова подчеркнула, что прежняя практиказачастую замедляла работу над нормативно-правовым актом, напомнив о процедурахперенесения и необходимости сбора подписей с большого количества подписавшихсяпод документом парламентариев.Она подчеркнула, что инициатива никоим образом не ущемляетправ субъектов нормотворческой инициативы. "С другой стороны, снимаетискусственные барьеры над продолжением работы законопроекта", – сказалаСавастьянова.Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятыедепутатами поправки "делают законодательством авторским". "Этото, о чем говорили в этом зале депутаты фракции ЛДПР в отношении одного изсвоих законопроектов, когда предлагали его назвать "законопроектомЖириновского", – подчеркнул председатель нижней палаты. По его словам, этосерьезный шаг к тому, чтобы вносимые на рассмотрение инициативы имели"свое депутатское лицо".Принятые Госдумой поправки – это продолжение работы поукреплению дисциплины и повышению эффективности Госдумы, уверен политолог,директор консалтинг-агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его словам, онипозволят оценивать законодательную активность каждого из парламентариев."Сколько непосредственно нормативно-правовых актов он внес, сколько из нихбыло принято, а сколько отклонено", – заявил эксперт в беседе скорреспондентом Dni.Ru.Он напомнил, что раньше существовала практика, когданекоторые законопроекты подписывали чуть ли не десяток депутатов, однако не всеиз них даже читали документ. "Принятые поправки увеличивают персональнуюответственность депутатов, что будет хорошим стимулом для тех законодателей,кто, быть может, не уделяет должного внимания непосредственно работе над инициативами,вносит недостаточно законопроектов. Парламентарии с станут активнее, что, безсомнения, пойдет нижней палате на пользу", – сказал Фетисов.По его словам, депутат должен хорошо разбираться в томнормативно-правовом акте, под которым стоит его имя, он должен понимать чтопредлагает. "Благодаря принятым поправкам не будет просто "говорящихголов", а непосредственно журналисты будут обращаться за комментариями позаконопроектам непосредственно к их авторам, а не тем, кто указан соавтором, нонаходится в этом списке лишь для галочки", – добавил аналитик.В свою очередь, политолог Антон Хащенко отметил, что неочень хорошо, когда депутаты отчитываются перед избирателями по каким-тозаконопроектам, которые не имеют к ним отношения. "Это не совсем честно нестолько к реальным авторам нормативно-правового акта, сколько кизбирателям", – подчеркнул эксперт.Политолог поприветствовал принятую инициативу, отметив, чтоесли парламентарий реально хочет поддержать законопроект, то он может делатьэто голосованием или комментариями. "Принятые поправки, очевидно, уженазрели", – сказал он.Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина Госдума VIIсозыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла ряд шагов, направленных наповышение эффективности работы и качества принимаемых законов. Депутаты теперьдолжны голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могутпоплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "часголосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же послеобсуждения каждого законопроекта.Кроме того, спикер инициировал поправки в регламент,которые, в том числе, вводят дополнительные ограничения для резонансныхдокументов. Они рекомендуют депутатам предварительно уведомлять свои фракции овносимых инициативах.Также на Охотном ряду появились две новые структуры,призванные улучшить разрабатываемые нормативно-правовые акты. Так, Экспертныйсовет по законотворчеству оценивает уже внесенные инициативы, а новый отдел вправовом управлении помогает писать документы новичкам. В Совет вошли предприниматели,представители высших учебных заведений и сами депутаты. Кроме того, Госдума вделе повышения качества законопроектов будет сотрудничать с Российскойакадемией наук.