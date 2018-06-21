Голливудчкие звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли снова нашли повод для конфликта. Артистка хотела приобщить детей к съемкам в кино. Однако Питт наотрез отказался подписывать разрешение.

Голливудчкие звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли снова нашлиповод для конфликта. Артистка хотела приобщить детей к съемкам в кино. ОднакоПитт наотрез отказался подписывать разрешение.Несколько месяцев назад Анджелина вместе с детьми переехалав Лондон. Она участвует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе "Малифисента-2".Брэд не захотел надолго расставаться с наследниками поэтому тоже подался наТуманный Альбион.После того, как суд установил правила общения супругов сотпрысками, отношения пока еще супругов должны были хоть немногонормализоваться, однако разгорелся новый конфликт. Анджелина хотела привлечь кучастию в "Малифисенте" 12-летнюю дочь Шайло и 9-летнего сына Нокса. Но Питт недал официального разрешения."Брэд отказался подписать согласие на съемки Шайло и Нокса. Онсчитает, что детей используют как пешек", – сообщил анонимный информаторизданию USMagazine, намекнув, что просьба Джоли, по мнению Питта, – это какая-то жестокая уловка, чтобы лишить его опеки. По словам источника, звезды перешли точку невозврата. "Ихотношения едва ли можно назвать цивилизованными", – добавил он.Отметим, что в 2014 году актер был непротив участия своейдочери Вивьен в первой части "Малифисенты". Девочка играла принцессу Аврору в детстве.Напомним, что ранееБрэд через суд добился возможности хоть иногда видеть детей, а теперь, поновому решению Фемиды, актер может встречаться с ними в любое время. В своюочередь Джоли пригрозили лишением родительских прав, если она будетпрепятствовать общению экс-супруга с детьми. По новым правилам, покаактер находится в Лондоне, он может проводить с детьми не меньше четырех часовв день. Правда, общается он с ними только в присутствии психолога. Питтвстречается по очереди с каждым из детей.