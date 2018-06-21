Голливудчкие звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли снова нашли
повод для конфликта. Артистка хотела приобщить детей к съемкам в кино. Однако
Питт наотрез отказался подписывать разрешение.
Голливудчкие звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли снова нашли
повод для конфликта. Артистка хотела приобщить детей к съемкам в кино. Однако
Питт наотрез отказался подписывать разрешение.
Несколько месяцев назад Анджелина вместе с детьми переехала
в Лондон. Она участвует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе "Малифисента-2".
Брэд не захотел надолго расставаться с наследниками поэтому тоже подался на
Туманный Альбион.
После того, как суд установил правила общения супругов с
отпрысками, отношения пока еще супругов должны были хоть немного
нормализоваться, однако разгорелся новый конфликт. Анджелина хотела привлечь к
участию в "Малифисенте" 12-летнюю дочь Шайло и 9-летнего сына Нокса. Но Питт не
дал официального разрешения.
"Брэд отказался подписать согласие на съемки Шайло и Нокса. Он
считает, что детей используют как пешек", – сообщил анонимный информатор
изданию US
Magazine, намекнув, что просьба Джоли, по мнению Питта, – это какая-то жестокая уловка, чтобы лишить его опеки. По словам источника, звезды перешли точку невозврата. "Их
отношения едва ли можно назвать цивилизованными", – добавил он.
Отметим, что в 2014 году актер был непротив участия своей
дочери Вивьен в первой части "Малифисенты". Девочка играла принцессу Аврору в детстве.
Напомним, что ранее
Брэд через суд добился возможности хоть иногда видеть детей, а теперь, по
новому решению Фемиды, актер может встречаться с ними в любое время. В свою
очередь Джоли пригрозили лишением родительских прав, если она будет
препятствовать общению экс-супруга с детьми. По новым правилам, пока
актер находится в Лондоне, он может проводить с детьми не меньше четырех часов
в день. Правда, общается он с ними только в присутствии психолога. Питт
встречается по очереди с каждым из детей.