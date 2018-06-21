Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его администрация хочет поладить с Россией. При этом он выразил уверенность, что Москва предпочла бы иметь дело с Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его администрация хочет поладить с Россией. При этом он выразил уверенность, что Москва предпочла бы иметь дело с Хиллари Клинтон."Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией", – сказал американский глава, выступая перед своими сторонниками. Этим заявлением Трамп продолжил курс Вашингтона по укреплению отношений с Москвой.Стоит отметить, что лидер США не уверен во взаимноcти Кремля, передает . По его словам, в России хотели, чтобы на выборах победила "криводушная" Клинтон".Информация дополняется.