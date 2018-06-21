Поющей ведущей Ольге Бузовой подобрали жениха. После недолгих уговоров мужчина согласился связаться с брюнеткой узами брака.

Поющей ведущей Ольге Бузовой подобрали жениха. Посленедолгих уговоров мужчина согласился связаться с брюнеткой узами брака.Лидер группы "Коррозия металла"Сергей Паук Троицкийсначалапредложил Ольге стать солисткой его группы. Мол, это повысит ее рейтинг нарынке невест."Бузовой нужен олигарх, но, посудите сами, какой олигарх ейзаинтересуется? – задался вопросом артист – Для таких она, как говорил Путин,девушка с низкой социальной ответственностью. Ну, подарит он ей старый айфон,ну даст 15 тысяч рублей за ночь или возьмет в качестве эскорта отдохнуть в какой-нибудьТурции. А дальше что? Чтобы повысить свой статус, Ольге надо выступать всекс-шоу "Коррозии металла"! Олигарх увидит ее, беснующуюся голой в лучахпрожекторов, и сразу захочет, чтобы она вышла за него замуж!"В доказательство Сергей привел яркий пример из жизни. Любаяне особо стройная фанатка во время концерта "Коррозии металла" можетперевоплотиться в востребованную у противоположного пола барышню. "В обычной жизни никто и не смотрит, анапьется, разденется, залезет на сцену – и вот она уже самая настоящая звезда иникакая не толстушка, а "ломовейшая пышка"!" – объяснил свою позицию артист журналистам Daily Storm.Также артист отметил, что не прочь пообщаться с Ольгой, таксказать, в неформальной обстановке. "Если Ольга Бузова придет к нам на тусовку,и мы с ней разопьем крымского портвейна, я вполне могу ей заинтересоваться!После крымского портвейна у меня все что угодно может получиться! К тому жежених я хороший, кандидат в мэры Москвы. Глядишь, Ольга Бузова станет супругойградоначальника и, как Елена Батурина, сможет заниматься собственным бизнесом.Будет ходить в золоте и бриллиантах!"– пообещал Бузовой Паук.Добавим, что Ольга вскоре отправится на поиски любви в новое телевизионное Шоу "Замуж за Бузову". Проект является женским аналогом реалити"Холостяк". Суть его в том, что героиня будет выбирать мужчину в ходесвиданий в различных локациях и ситуациях.