Мэру Москвы Сергею Собянину исполняется сегодня 60 лет. Для политика и государственного деятеля – это возраст расцвета и максимального использования накопленного опыта. В этот день Dni.Ru решили вспомнить, как менялась столица на протяжении почти восьми лет, в течение которых Собянин руководит городом, какие новшества пришли в Москву и как они повлияли на жизнь горожан.

Мэру Москвы Сергею Собянину исполняется сегодня 60 лет. Для политика и государственного деятеля – это возраст расцвета и максимального использования накопленного опыта. В этот день Dni.Ru решили вспомнить, как менялась столица на протяжении почти восьми лет, в течение которых Собянин руководит городом, какие новшества пришли в Москву и как они повлияли на жизнь горожан.Любой город – это живой организм. На протяжении своей жизнион растет, меняется, приспосабливается к потребностям времени. Некоторые городаприобретают новые функции, другие – теряют старые. Изменяются пейзажи улиц иплощадей, появляются новые здания, там, где еще недавно был пустырь, оченьбыстро может вырасти жилой район. Особый случай – мегаполисы. Жизнь в такихгородах никогда не стоит на месте, там всегда что-то происходит, и этопритягивает в них миллионы активных людей, которые хотят влиться в современныйритм жизни.Москва на протяжении почти всей истории России была самымкрупным городом нашей страны, ее политическим, экономическим и культурнымцентром. За почти 900 лет своего существования столица часто менялась иперестраивалась. Деревянные застройка сменилась каменной, а на смену кирпичупришли стекло и бетон. Рост Москвы продолжился в советское время, а на рубеже веков население столицы перешагнуло отметку в 11 миллионов человек.На руководителе такого большого города, как Москва, лежит большая ответственность: важно не только обеспечить устойчивую динамику развития столицы, но и высокий уровень жизни горожан, их повседневное удобство и комфорт. Какразвивается Москва сейчас, какие перемены произошли за последние годы всоциальной (медицина, образование), транспортной и других сферах жизни города?Социальная сфераПоследние годы Москва отметились настоящим бумомстроительства объектов социального назначения. За 2011-2018 годы в городепоявились 298 новых школ и детских садов, 67 объектов здравоохранения и 93спортивных объекта.Благодаря реформам в образовательной системе города удалосьобеспечить массовый доступ к качественному образованию. Это быстро сказалось нарезультатах московских школьников. Так, доля выпускников, которые получили 220и более баллов по трем экзаменам ЕГЭ увеличилась с 14,3% в 2010 году до 32% в2017. Стабильно растет и число победителей и призеров Всероссийской олимпиадышкольников. В 2010 году среди столичных учащихся таковых было 278 человек, в2017 году их количество возросло до 699, а по итогам прошлого года победителями ипризерами Олимпиады стали 817 молодых москвичей.Впечатляют и результаты, достигнутые за последние восемь летв здравоохранении. С 2011 года в городе наблюдается устойчивый естественныйприрост населения – число родившихся превышает количество умерших. ежегодно встолице рождаются на свет более 130 тысяч детей, что в два раза больше, чем в"лихие 90-е", когда в городе была достигнута "демографическаяяма". В 2000 годы ситуация несколько выправилась, но продолжала оставатьсятяжелой. Так, в 2010 году количество родившихся и умерших составило 123 и 126тысяч соответственно. Зато по итогам прошлого года количество родившихсяпревысило число умерших на 10 тысяч человек.Строительство современных медицинских объектов шло параллельно соснащением столичной медицинской сферы новым высокотехнологичным оборудованием,которое позволяет не только лечить уже имеющиеся недуги, но и своевременнопредотвращать их развитие. К примеру, количество смертей от инфарктов вбольницах удалось снизить в четыре раза. Во многом этому поспособствовалосоздание "Инфарктной сети", которая включает 29 сосудистых центровдля экстренной помощи больным с острым инфарктом миокарда.Благодаря этому только за последние 3,5 года было спасенопочти 30 тысяч жизней. 72% пациентов "Инфарктной сети" выполняютсяоперации ангиопластики (стенирования сосудов). Для сравнения, в 2010 году наних могли рассчитывать менее 30% пациентов.В целом смертность в Москве за прошедшие годыснизилась на 12%, а трудоспособного населения – на 28,2%. Количестволетальных случаев от болезней кровообращения удалось уменьшить на 18,2% – с647,5 случая на сто тысяч населения до 529,4.Благодаря принятым мерамудалось увеличить среднюю продолжительность жизни в Москве на четыре года – до77 лет.Впрочем, высокий уровень жизни зависит не только откачественной медицины, но и от развития спорта. И здесь Москве тожеесть чем похвастаться. За прошедшие годы благодаря комплексному подходу кразвитию спортивной инфраструктуры удалось в два раза увеличить число людей,выбирающих активный образ жизни.На популяризацию спорта оказало влияние не толькостроительство новых и реконструкция уже имевшихся объектов, например, комплекса"Лужники", но и установка спортивных площадок во дворах. За последниегоды в столице появилось почти 4,5 тысячи таких площадок. На них есть тренажеры и все необходимое для занятий уличным воркаутом. Таким образом, спортв столице стал массовым явлением.Общественный транспортСистема общественного транспорта в столице за прошедшиевосемь лет претерпела ряд кардинальных изменений. Благодаря новым подходам ирешениям удалось значительно снизить загруженность дорог, дать стимул многимгорожанам отказаться от каждодневных поездок по городу на личном автомобиле в пользу общественного транспорта.Масштабные изменения происходят в Московском метрополитене,который по праву считается гордостью столицы. С 2011 года продолжается стремительныйрост подземки: было введено более 120 километров новых линий, кроме того, былозапущено "наземное метро" – Московское центральное кольцо длиной 54километра с 31 станцией.Знаковым событием стал запуск в феврале2018 года первого участка Большой кольцевой линии от "Петровскогопарка" до "Делового центра". Благодаря новой ветке 400 тысячжителей районов Хорошевский, Тимирязевский, Аэропорт, Савеловский и Пресненскийстали экономить около 30 минут в пути. В перспективе большое метрокольцо станетсамой длинной линией метро в мире – 69 километров, полностью ее планируетсязапустить в 2021-2022 годах.А месяц спусти был открыт для пассажиров долгожданныйучасток Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до"Селигерской". В ближайшее время ожидается запуск нового радиусаКалининско-Солнцевской линии с семью станциями от "Раменок" до"Рассказовки" в Новой Москве. Кстати говоря, на присоединенныхтерриториях уже действуют две станции Сокольнической линии подземки -"Румянцево" и "Саларьево". В начале следующего годаожидается продление этого радиуса еще на четыре станции в Коммунарку.Помимо строительства новых станций было построено триэлектродепо, столько же прошло комплексную реконструкцию. В подземку поступило1,9 тысячи новых вагонов с низким уровнем шума, плавностью хода икондиционированием, в том числе инновационные поезда "Москва". В целом обновлениепарка составов достигло отметки в 40%. В следующие два года планируется поставка еще 1,6тысячи вагонов. Таким образом, подвижной состав будет состоять из новых вагоновна 65%.Большие изменения происходят и в наземном пассажирскомтранспорте. За семь лет, с 2010 по 2017 годы ГУП "Мосгортранс"закупил более 6300 новых автобусов, 575 троллейбусов, 311 трамваев. Более 85%подвижного состава – низкопольные модели, которые приспособлены длямаломобильных пассажиров. Обновили подвижной парк и частные перевозчики,закупив 1881 новых автобусов.Огромный плюс столичной системы транспорта – возможностьбесплатного подключения к интернету по Wi-Fi. Первые автобусы, оснащенныебесплатным интернетом, вышли на маршруты более двух лет назад – в феврале 2016года. Сейчас к сети Wi-Fi MT_Free подключаются уже более 2,5 миллионапассажиров в день. Доступом к единой сети Wi-Fi оснащены около 600 наиболеевостребованных остановок, которые расположены у метро, автовокзалов,пересадочных узлов и других точек притяжения жителей и гостей столицы. Помимобесплатного интернета, остановочные пункты оснащены устройствами для подзарядкителефонов и планшетов. Теперь можно не бояться остаться без любимого гаджета.Нововведением последних лет, которое уже завоевало любовьмосквичей, стал каршеринг. Сервис автомобилей с поминутной оплатой началработать в столице с 2013 года. В настоящее время в городе действуют 15каршеринговых компаний с разнообразным автопарком – от компактных"мини" до внушительных внедорожников.Активно развивается в Москве и велопрокат. Как и каршеринг,он стартовал в 2013 году. Изначально в системе проката велосипедов было 79станций и 550 велосипедов, через два года количество станций достигло 300, а велосипедов – 2,5 тысячи. В настоящее время московскийвелопрокат является одним из крупнейших в мире, он охватывает не толькоцентральные районы, но и локации далеко за пределами Третьего транспортногокольца. Всего прокат представлен в семи округах и насчитывает 430 станций.Для удобства велосипедистов на улицах столицы ежегоднопоявляются новые велодорожки. В 2010 году уровень развития велосипеднойинфраструктуры явно не соответствовал такому большому городу, как Москва. В городе было лишь несколько велодорожек. Запрошедшие семь лет в столице появилось 219 километров новых велодорожек, а самивелосипеды стали полноценным видом городского транспорта.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в целом у жителей столицыпоявилось гораздо больше вариантов передвижения по городу, появилось большоеколичество альтернативных видов транспорта. И это еще не предел: совсем недавнов Москве открылся прокат самокатов.Дороги и парковкиЗа прошедшие семь лет в столице было построено 700километров новых дорог, общая протяженность дорожной сети выросла на 16%. Длясравнения, за период с 2006 по 2010 годы в Москве появилось лишь 168 километровновых дорог. При этом скорость на столичных дорогах по сравнению с тем же 2010годом выросла с 45 до 52 километров в час.В этом плане весьма примечателен рейтинг консалтинговойкомпании TomTom (Нидерланды). Тамошние эксперты ставили Москву в 2012-2013годах на первое место по загруженности дорог. А уже в 2014 году неблагоприятныйтренд пошел в обратном направлении – столица переместилась на 4-ю позицию,пропустив вперед Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро. В дальнейшем Москва толькоулучшала свои позиции, переместившись на 13-ю строчку.Во многом проблему загруженности помогли решить платныепарковки в центре, начавшие функционировать в пилотном режиме с ноября 2012года. На следующий год зона платного паркинга охватила территорию внутриБульварного кольца. Сегодня в городе действуют уже около 80 тысячплатных парковок. Вместо хаотичного паркинга, когда транспортом забивался чутьли не каждый свободный клочок в центре города, Москва получила четко отлаженную и упорядоченнуюсистему, которая позволила снизить нагрузку на улично-дорожную сеть столицы, уменьшив количество автомобилей в часы пик в центре и на вылетных магистралях.Другой проблемой городского транспорта до недавнего временибыло такси. С начала 1990-х в городе, по сути, не было цивилизованной службы частных перевозчиков.Так называемые "бомбилы" зачастую ездили с нарушениями, к тому же совершенно необоснованно завышая ценудля пассажиров в несколько раз. За последние годы удалось увеличить числолегальных таксистов в восемь раз до 55 тысяч человек, а среднее время подачиавтомобиля снизилось до пяти минут.Новый облик московских улицМногие проспекты, улицы, переулки и дворы в центральныхрайонах столицы кардинально преобразились. В 2013 году стартовала масштабнаяпрограмма "Моя улица", цель которой – сделать город удобным дляотдыха и прогулок, создать новые общественные, пешеходные пространства, которыеслужили бы точкой притяжения горожан, центрами активности малого и среднегобизнеса.До 2011 года с пешеходными улицами в столице дела обстоялиневажно. Насладиться полноценной прогулкой москвичам и гостям столицы можнобыло разве что на Арбате, на Манежной и Школьной улицах, а также в крохотномКамергерском переулке. Следует ли говорить, что для огромного мегаполиса это ничтожно мало и до ужаса неприлично?Одной из первых реконструирована и адаптирована для пешеходов была однаиз древнейших московских улиц – Никольская. Она стала полностью пешеходной, наулице появились новые фонари, лавочки и другие малые архитектурные формы.Обновленная Никольская сразу же стала любимым местом прогулки горожан итуристов. Вслед за этим были реконструированы Кузнецкий мост иРождественка.До и после. Как говорится, почувствуйте разницу.Знаковым для города стало благоустройство Бульварного иСадового колец. Были расширены тротуары, вместо асфальта уложена эстетичнаяплитка, появились воссозданные по историческим чертежам фонари сэнергосберегающими лампами, малые архитектурные формы, высажены сотни деревьеви кустарников. Преобразилась и главная улица Москвы– Тверская.Вместо шумной инеудобной магистрали, заставленной машинами и утопающей в рекламе, москвичиполучили красивую улицу, по которой приятно гулять. Самое главное – на Тверскуювернулись деревья, которые исчезли с нее в 1990-е годы.Кроме того, были обновлены улицы у парка"Зарядье", который открылся в сентябре прошлого года и сразу сталодной из главных городских достопримечательностей. Четыре природные зоны,имитирующие климат разных уголков России, интересные объекты – стеклянная кора,парящий мост и многое другое. Некоторые улицы и переулки вокруг парка сделалипешеходными, а на Биржевой площади появился фонтан, ставший ее доминантой.Москвичи приветствовали и возвращение на площадь Тверскойзаставы памятника писателю Максиму Горькому. Площадь также былареконструирована в рамках программы "Моя улица". На ней была уложенаплитка, установлены новые фонари, лавочки и урны, проведено озеленение.Не забыли и про парки. За прошедшие семь лет благоустроено550 парковых и озелененных территорий, их посещаемость увеличилась в 11 раз.Кроме того, было приведено в порядок более 20 тысяч дворов. Там появились новыедетские и спортивные площадки, парковочные пространства, а в рамках акции"Миллион деревьев" во дворах было высажено более 700 тысяч деревьев икустарников.Стоит подчеркнуть, что жизнь на благоустроенных улицах иплощадях заиграла новыми красками. Во много раз увеличилось количествопешеходов, появились новые веранды расположенных на благоустроенных улицах кафеи ресторанов. Развитию бизнеса и предпринимательства активно способствоваластоличная мэрия: город унифицировал правила размещения летних кафе, поинициативе градоначальника Сергея Собянина порядок открытия таких кафе былзначительно упрощен. Кроме того, они обзавелись привлекательным видом, которыйгармонично дополняет окружающую городскую историческую среду.Неотъемлемой частью обновленной Москвы уже стали городскиефестивали. Золотая осень, Московское варенье, Рыбная неделя, A CAPELLA и многиедругие – они стали настоящим праздником для москвичей и гостей столицы.Бережное отношение к наследиюОт прошлых эпох Москве досталось огромное количествоисторических достопримечательностей. Церкви и монастыри, старинные ампирные особняки и модернистскиедоходные дома, строгие конструктивистские здания и помпезный сталинский ампир – все эторазнообразие архитектурных стилей формирует неповторимый образ столицы.И город бережно относится к своему наследию. За прошлые годыбыло отреставрировано более тысячи памятников истории и культуры. Среди них -Триумфальная арка на Кутузовском проспекте, Киевский и Казанский вокзалы,Музыкальная школа имени Гнесиных, Церковь Климента и Патриаршее подворье вЗамоскворечье, а также многие другие объекты. В целом количество зданий,находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 39 до 6%. Такжеприведено в порядок около восьми тысяч фасадов зданий.Один из самых значительных объектов, прошедших комплекснуюреставрацию, стала ВДНХ. Главная выставка страны получила второе рождение:вместо запущенной, неухоженной территории с массой сомнительных кафе,стихийных рынков и прочих подозрительных заведений, горожане получили новое местопритяжения, где сможет найти занятие по душе каждый пришедший.Реставраторы бережно подошли к историко-культурной составляющейВДНХ. На территории выставки расположено более 600 объектов, включая 49памятников культуры и истории, в том числе роскошные павильоны советскихреспублик и знаменитые фонтаны. Помимо реставрации старых объектов, на ВДНХпоявляются и новые достопримечательности. В 2015 году для посетителей распахнулдвери один из крупнейших океанариумов в мире – "Москвариум".Новая жизнь в новом жильеОдна из самых масштабных программ столичной мэрии -реновация. По словам Сергея Собянина, в скором времени Москва избавится от более чем пяти тысяч хрущевок,которые устарели не только морально, но и физически. В течение следующихпятнадцати лет горожане переедут в новое жилье комфорт-класса. Им не придетсяменять привычное окружение, парки, школы, детские сады и магазины, ведьпереселяться москвичи будут в пределах своего района.Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, ауже в этом феврале этого года москвичи начали получать ключи от новых квартир.Стартовала реновация в районе Северное Измайлово Восточного административногоокруга. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в домкомфорт-класса на 5-й Парковой с улучшенной отделкой и благоустроенной дворовойтерриторией. Новый дом находится всего лишь в нескольких сотнях метров отстарых. Планируется, что до конца года москвичи переселятся в еще несколькодесятков домов.Программа реновации призвана не только улучшить условияжизни сотен тысяч москвичей, но и создать новый облик многих районов столицы.Вместо советской микрорайонной застройки на территории реновации появятсясовременные кварталы с приватными дворами без машин. На первых этажахрасположатся службы быта и сервиса, магазины. Вместе с жильем будут строитьсяместа приложения труда, что позволит избавить город от так называемоймаятниковой миграции.Электронная МоскваЗа последние годы столице удалось создать сеть удобныхцентров государственных услуг, охвативших все районы города.Многофункциональные центры "Мои документы" заменили собой 1200приемных органов власти. Многочисленные очереди остались в прошлом, получитьгосуслугу теперь можно максимально быстро и комфортно. Москвичи по достоинствуоценили работу центров: как показывают соцопросы, 97% посетителей ставятположительную оценку работе столичных МФЦ.Между тем растет количество электронных услуг, которыепредоставляются москвичам. На 1 января этого года пользователями соответствующих сервисов являются 6,5 миллиона физических и более 21 тысячиюридических лиц. Пользователи могут записаться онлайн с компьютера, планшетаили смартфона в поликлинику, электронная запись действует также в школы идетские сады. Все процедуры занимают минимум времени и максимально удобны длясовременного горожанина с его быстрым ритмом жизни.Одним из самых успешных проектов столичной мэрии стал портал"Активный гражданин". Благодаря ресурсу миллионы москвичей получилинепосредственную возможность участвовать в управлении городом, поддерживать постоянныйдиалог с мэрией в решении актуальных вопросов жизни столицы: от проектов благоустройстваи строительства до выбора названия новых линий метро и проведения праздничныхмероприятий. При этом вопросов, которые выносятся руководством города на всеобщееобсуждение, становится все больше.О популярности сервиса свидетельствует число егопользователей. К январю 2018 года на нем зарегистрировались почти два миллионачеловек, проведено около 2,7 тысячи голосований, принято более 88 миллионовмнений и свыше 1,7 тысячи решений.Признанием успеха "Активного гражданина" сталимногочисленные награды, которых был удостоен проект. Так, в 2015 году он сталлауреатом премии Digital Communication AWARDS в номинации "Мобильноеприложение", победителем SABRE Awards ЕМЕА в номинации "Проекты длягосударственных структур", а также был удостоен Премии Рунета в номинации"Государство и общество".Проект продолжает активно развиваться. В прошлом году на"Активном гражданине" стала использоваться технология распределеннойбазы данных – блокчейн. Она применяется для защиты электронных голосований, с помощью него любой участник может видеть в реальном временинеизменность вопросов и голосов.