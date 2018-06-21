Сегодня вся страна следит за затянувшемся конфликтом между Вадимом Казаченком и его женой Ольгой. Певец считает ее бывшей. Но если следовать буква закона, то она пока – такая жена, как и Ирина Аманти, которую артист называет единственной и настоящей. Впрочем, есть у артиста еще одна семья, с которой он поддерживает отношенияю

Сегодня вся страна следит за затянувшемся конфликтом между Вадимом Казаченком и его женой Ольгой. Певец считает ее бывшей. Но если следовать буква закона, то она пока – такая жена, как и Ирина Аманти, которую артист называет единственной и настоящей. Впрочем, есть у артиста еще одна семья, с которой он поддерживает отношенияюВ первый раз Вадим Казаченко женился еще в 21 год, супругой певца оказалась Марина из Полтавы. "В 1985 году у меня родилась дочь Марианна, – рассказал певец. – Так вышло, что мы некоторое время не общались, но в 1997 году я был на гастролях в город, где жила моя первая семья. И дочь захотела со мной встретиться. С тех пор мы не расстаемся, постоянно на связи"."С моей нынешней женой Ириной Аманти даже ездили к ней на выпускной вечер к дочери, – продолжает Вадим. – Дочь у меня живет в немецком Мюнхене, свободно говорит на нескольких языках. Она педагог по образованию, у нее растут две девочки и сын"."С первой семьей с ними в прекрасных отношениях, постоянно на связи, видимся. Я дружу и с бывшей тещей, – уверяет Вадим. – Все они не принимают поведения и провокаций Ольги Казаченко, не понимают, зачем был устроен весь этот скандал и почему ситуация не решилась частным образом. Вообще, все эта шумиха не может нравиться никому, кроме Ольги, которая, повторюсь, на ней пиарится".Напомним, что в октябре 2017 года Первому каналу удалось разыскать еще и внебрачную дочь Вадима Казаченко, о существовании которой артист даже не догадывался. Тем же вечером в студии "Пусть говорят" Казаченко стал не только отцом 24-летней харьковчанки Влады Романцовой, но и дедушкой, так как у последней растет дочь. До выноса в студию заветного конверта с результатами ДНК-теста девушка рассказала, что с ее матерью Вадим познакомился в Евпатории, где у певца проходили гастроли. Генетическая экспертиза родство с певцом подтердила.