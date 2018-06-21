Исследователи научили искусственный интеллект прогнозировать результаты словесных дуэлей между людьми.

Исследователи научили искусственный интеллект прогнозировать результаты словесных дуэлей между людьми. О достижении рассказывает научная статья, препринт которой опубликован на сайте arXiv.org группой во главе с Лу Ван (Lu Wang) из Северо-Восточного университета в США.Учёные использовали записи 118 дебатов в так называемом оксфордском стиле, когда победителем признаётся участник, которому лучше удалось убедить аудиторию. Для начала авторы подвергли эти споры лингвистическому анализу. Например, выяснилось, что успешный полемист чаще использует местоимения "мы" и "они", чем "ты" и "я".Однако подобные инструменты позволили искусственному интеллекту определить победителя лишь в 66% случаев. Тогда исследователи взялись анализировать стиль аргументации.Выяснилась любопытная вещь. Из спора чаще выходит победителем тот, кто попросту игнорирует оппонента. Не отвечая на возражения по существу, он приводит всё новые аргументы в пользу своей точки зрения.Например, пусть участник отстаивает необходимость введения смертной казни. Ему возражают, что ни одна судебная система не гарантирована от ошибок, поэтому среди казнённых обязательно окажутся невинные люди. Опровергнуть этот тезис крайне сложно. Но успешный спорщик и не пытается этого сделать. Он просто продолжает говорить о выгодах смертной казни, например, о том, что страх смерти будет удерживать людей от совершения преступлений.Выяснив этот любопытный факт, авторы изменили подход к обучению нейронной сети. Теперь компьютер учился распознавать, насколько реплика участника связана с предыдущим высказыванием собеседника. В конце концов исследователи научили искусственный разум выделять спорщиков в стиле "глухарь на току".Вооружённый ещё и этим инструментом, компьютер начал угадывать, кто выйдет победителем из спора, с вероятностью в 74%.Как отмечается в пресс-релизе, на следующем этапе авторы планируют "скормить" системе огромный корпус обсуждений, накопленный в социальных сетях "Твиттер" и "Фейсбук". Исследователи проверят, эффективен ли наработанный алгоритм в этом случае. Если ответ окажется отрицательным, разработку ждут новые улучшения.Конечная цель исследователей состоит в том, чтобы понять, как люди в действительности спорят друг с другом, и с учётом этих знаний выстроить модель идеальной дискуссии. Когда видишь ошибки, их проще исправить. Возможно, в будущем, хотя это звучит довольно оптимистично, именно компьютер научит людей говорить друг с другом по-человечески.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о компьютерах, которые болтают по телефону, строят отношения лучше людей, обладают моралью и имитируют нездоровую психику.Наши коллеги из "33Live.RuHi-tech" также недавно рассказывали о публичной дискуссии человека с искусственным интеллектом.