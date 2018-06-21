Известная
английская актриса, Мисс Великобритания-2009, звезда реалити-шоу Остров
Любви Софи Градон скоропостижно скончалась. Тело 32-летней знаменитости обнаружено
в ее доме в Понтеленде (Англия).
Известная
английская актриса, Мисс Великобритания-2009, звезда реалити-шоу "Остров
Любви" Софи Градон скоропостижно скончалась. Тело 32-летней знаменитости обнаружено
в ее доме в Понтеленде (Англия).
Трагическое известие подтвердили родные, друзья и
возлюбленный девушки Аарон Армстронг. Что послужило причиной смерти, пока
неизвестно. Обстоятельствами происшествия занимаются полицейские,
которые запретили разглашать какие-либо подробности, передает Independent.
Бойфренд Софи
написал в соцсети после ее гибели трогательное послание в память о ней. "Я
никогда не забуду эту улыбку. Я люблю тебя так сильно, как ты любила мир, -
вечно и всегда", – сообщил Аарон.
Софи Градон завоевала титул Мисс Ньюкасл в 2008 году.
В 2009-м она получила корону Мисс Великобритании. После этого девушку стали
привлекать сниматься в рекламе нижнего белья, ее карьера пошла вверх.
Известна Софи и своим участием в реалити-шоу "Остров
любви", где приняла участие в 2016 году. Правда, там девушка влипла в
секс-скандал. Ее застукали за интимной близостью с моделью Кейти Салмон.
Ранее в курортном турецком городе Бодруме погибла популярная
исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли в увеселительном заведении
"Медуза" на Барлар-стрит. Вместе с 40-летней певицей погиб владелец
заведения.