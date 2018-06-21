Известная английская актриса, Мисс Великобритания-2009, звезда реалити-шоу Остров Любви Софи Градон скоропостижно скончалась. Тело 32-летней знаменитости обнаружено в ее доме в Понтеленде (Англия).

Известнаяанглийская актриса, Мисс Великобритания-2009, звезда реалити-шоу "ОстровЛюбви" Софи Градон скоропостижно скончалась. Тело 32-летней знаменитости обнаруженов ее доме в Понтеленде (Англия).Трагическое известие подтвердили родные, друзья ивозлюбленный девушки Аарон Армстронг. Что послужило причиной смерти, поканеизвестно. Обстоятельствами происшествия занимаются полицейские,которые запретили разглашать какие-либо подробности, передает Independent.Бойфренд Софинаписал в соцсети после ее гибели трогательное послание в память о ней. "Яникогда не забуду эту улыбку. Я люблю тебя так сильно, как ты любила мир, -вечно и всегда", – сообщил Аарон.Софи Градон завоевала титул Мисс Ньюкасл в 2008 году.В 2009-м она получила корону Мисс Великобритании. После этого девушку сталипривлекать сниматься в рекламе нижнего белья, ее карьера пошла вверх.Известна Софи и своим участием в реалити-шоу "Островлюбви", где приняла участие в 2016 году. Правда, там девушка влипла всекс-скандал. Ее застукали за интимной близостью с моделью Кейти Салмон.Ранее в курортном турецком городе Бодруме погибла популярнаяисполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли в увеселительном заведении"Медуза" на Барлар-стрит. Вместе с 40-летней певицей погиб владелецзаведения.