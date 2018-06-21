Ссора соседей перешла в поножовщину, в результате которой женщина ранила ножом мужчину

В апреле 2018 года ссора соседей на лестничной клетке закончилась дракой и поножовщиной- мужчина высказал претензии к поведению 10-летней дочери соседки. В ходе конфликта потерпевший ударил свою соседку и ее мужа. Женщина в целях самообороны ударила мужчину ножом в живот.По сообщению областной прокуратуры здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.Суд приговорил женщину в двум годам колонии общего режима. Она начнет отбывать срок только в 2022 году, когда ее дочери исполнится 14 лет. При вынесении приговора суд так же учитывал поведение мужчины.