Строительство долгожданной дороги откладывается. Многодетные семьи Гусь-Хрустального обеспокоены. Бесплатную землю они получили пять лет назад, к участкам подвели газ, свет и воду. А дороги как не было, так и нет. В этом году людям обещали обеспечить их и транспортной инфраструктурой. Но, как только работы начались, подрядчик столкнулся с препятствием. Тему продолжит Алексей Дудин.

Г. Гусь-ХрустальныйТатьяна Новикова, житель дома 23 А по ул. Щербакова: Это газовая задвижка, которая перед началом строительства должна была быть демонтирована или переставлена, но так до сих пор это не решили. Подрядчик не может начать работы по улице Щербакова, потому что у него камень преткновения - вот эта задвижка, которая остаётся до сих пор. Хотя на протяжении года мы пишем, что в проекте она не учтена и её перенос тоже не учтён.Вот уже год жители пытаются донести до властей информацию, об ошибках в проекте по созданию транспортной инфраструктуры возле их домов. Нельзя закатывать в новый асфальт старые колодцы и оставлять на прежнем месте эту газовую задвижку. Вот только чиновники не услышали граждан, говорят люди, наняли подрядчика и начали делать дорогу. После того как старый грунт сняли, работы остановились. Строители понимают, дальше делать нельзя. Мешают колодцы и газовая задвижка.Михаил Новиков, житель дома 23 А по ул. Щербакова: Нам сказали ребята не ваше, дело, когда мы наступим на эти грабли тогда и будем разбираться. С этими косяками проект по идее приниматься не должен. Надо перерабатывать проект на новую экспертизу, а наши городские власти сказали, что денег на пересмотр проекта нет, тем более проходить новую экспертизу. Это всё по времени долго.Вопросов к властям у граждан много. Для кого делают такую транспортную инфраструктуру, люди не понимают.Татьяна Новосельская, житель дома 23 по ул. Щербакова: Подпол сырой невозможно ходить. НИ картофель, не овощи, мы хранить не можем, даже лягушки иногда выпрыгивают. Устали уже полы менять, гниют полы. Строительная организация сказала, что в проекте этого нет, и мы делать вам дренаж не будем.Сергей Рысев, житель дома 28 по ул. Щербакова: В проекте нет подъездных путей к домам по чётной линии. У нас проходит зелёная линия с асфальта, потом тротуар идёт, будем прыгать, как это не знаю будет происходить.Самое интересное, люди уверены, что такая картина здесь сохраниться надолго. Местные жители полагают, после того, как конфликт вышел в публичное поле, чиновники назло заморозят стройку. Между тем, это территория, где выделяют, в том числе землю многодетным, говорят гусевчане. А детей надо в школу и сад водить.Анна Алексеенко, житель дома 27 по ул. Зелёная: Так как садик у нас находится по дороге ровно. Сзади этих домов живёт много маленьких детей, которые здесь не могут ходить. Они идут по проезжей части и проходят дальше к садику. В тёмное время суток люди падают, бабушки не выходят. Сидят возле калитки и уходят к себе домой.В пресс-службе администрации Гусь-Хрустального оперативно отреагировали на наш сигнал, и пригласили чиновника на встречу с жителями. По словам Олега Лычагина, причин для паники нет. Замораживать строительство дороги никто не собирается. Объект сдадут в срок.Олег Лычагин, директор МКУ Служба единого заказчика: Сроки до 1 сентября дорога должна быть доделана. Будет сделана? Я думаю, да. С водой, колодцами, вопросы решаемы, с газом тоже вынос определён в ближайшее время Горгаз приступит к выполнению переноса вот этой задвижки.Всё идёт по плану сообщил Олег Лычагин. Газовую задвижку так и планировали переносить, после снятия старого грунта, а вот некоторые колодцы действительно обнаружили только после раскопок, так как они не стояли на учёте в водоканале. Пообещал чиновник жителям и дренажную систему. Вот только люди не особо поверили словам представителя власти. Многодетные семьи сказали, что выводы будут делать по осени, когда дорога будет сдана в эксплуатацию.