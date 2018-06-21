Аналитический центр Brand Analytics решил выяснить, как приехавшие в Россию и оставшиеся дома иностранные болельщики обсуждают чемпионат мира по футболу. Для этого были проанализированы 4,9 миллиона сообщений. Кто самые активные болельщики, что кроме футбола впечатлило иностранцев, и как россияне отзываются о гостях ЧМ-2018?

Аналитический центр Brand Analytics решил выяснить, как приехавшие в Россию и оставшиеся дома иностранные болельщики обсуждают чемпионат мира по футболу. Для этого были проанализированы 4,9 миллиона сообщений о мундиале на английском, испанском, французском, немецком и других языках за первые пять дней чемпионата с 14 по 18 июня. Кто самые активные болельщики, что кроме футбола впечатлило иностранных болельщиков, и как россияне отзываются о гостях ЧМ-2018?По объему сообщений, публикуемых о ЧМ в соцмедиа по всему миру, самая футбольная страна — Мексика. Мексиканцами опубликовано 14% упоминаний чемпионата, матчей, футболистов и событий игр. На втором месте по объему обсуждений США — 9%. Несмотря на отсутствие команды Штатов на турнире, события мундиаля активно обсуждаются американцами. Почти такие же объемы сообщений — 8% и 7% соответственно — пишут жители Испании и Аргентины. Замыкают пятерку самых активных футбольных фанатов Великобритания и Колумбия, каждая из которых публикует по 5% упоминаний о чемпионате.Если же проанализировать не просто "боление", а именно физическое присутствие на чемпионате, то расклад будет совсем иным. Чаще других "чекинятся", отмечая присутствие на стадионах и в городах мундиаля, англоговорящие болельщики (в основном американцы и англичане), испанцы, португальцы, итальянцы, французы, немцы и бразильцы. Также, согласно чекинам, большое количество гостей приехало на чемпионат из Колумбии, Эквадора, Перу, Аргентины, Мексики, Швеции, Исландии и Нигерии.Где успели побывать гости чемпионата?Конечно, большая часть чекинов приходится на арены игр. Помимо стадионов гости ЧМ успели побывать на Красной площади, в Эрмитаже, Петергофе и Царском селе, музее Фаберже и Большом театре, в парке "Зарядье", на курорте "Роза Хутор", и, конечно, на главной фанатской улице — Никольской.Rusia 2018 a todo trapo