Латиноамериканский исполнитель Энрике Иглесиас рассказал о воспитании двойни, которую ему подарила известная теннисистка Анна Курникова. По словам артиста, малышами занимается одна Анна, причем он сам не знает, как она справляется.

Латиноамериканский исполнитель Энрике Иглесиас рассказал о воспитании двойни, которую ему подарила известная теннисистка Анна Курникова. По словам артиста, малышами занимается одна Анна, причем он сам не знает, как она справляется.Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже 17 лет. Точно неизвестно, оформили они наконец свои отношения или нет. Лишь в декабре 2017 года теннисистка подарила певцу двух малышей – дочь Люси и сына Николаса. Теперь счастливые родители с завидной регулярностью публикуют на своих официальных страничках в социальной сети Instagram фотографии и видео с участием двух милых крошек.При этом певец перемежает умилительные кадры со снимками с различных выступлений. Так, например, сейчас их у Энрике особенно много, поскольку он находится в мировом турне. В свою очередь, Анна осталась в Америке с детьми. Недавно у Иглесиаса спросили, как паре удается справляться с малышами. Тот признался, что воспитанием дочки и сына занимается именно Курникова."Многие спрашивают меня: "Энрике, даже с одним ребенком тяжело! Как ты одновременно справляешься с двумя детьми? Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она настоящий супергерой!" – цитирует популярного исполнителя ОК! При этом, по словам Иглесиаса, Курникова прекрасно понимает, насколько важна для него музыка, поэтому поддерживает его "на все 100" в любом его начинании.Интересно, что разлука идет лишь на пользу латиноамериканцу и россиянке. Такой вывод сделала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. "Гастрольные туры и долгое отсутствие Энрике как раз и сближают их. Если бы они постоянно находились вместе, то развелись бы точно. Все конфликты в семье сводятся к минимуму, они попросту не успевают ссорится", – пояснила медиум.