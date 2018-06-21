Вдова народного
артиста СССР Алексея Баталова 83-летняя Гитана не может уладить
конфликт с соседом по даче ювелиром Вадимом Эльгартом. Мужчина не исполняет
решение суда и не сносит баню, которую он самовольно построил на участке актера.
Вдова народного
артиста СССР Алексея Баталова 83-летняя Гитана не может уладить
конфликт с соседом по даче ювелиром Вадимом Эльгартом. Мужчина не исполняет
решение суда и не сносит баню, которую он самовольно построил на участке актера.
Эльгарт приехал в
студию телепрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы рассказать свою
версию событий. "Баталов со мной договорился, что он дает вот этот кусок земли,
всего 65 квадратных метров. (…) Я за эти 56 квадратных метров, провел воду, провел
ему телефон, перекрыл крышу дома, перекрыл крышу гаража, поставил ему забор по
всему периметру и построил ему домик, ни копейки денег ему это не стоило", – вспомнил пожилой мужчина.
Пенсионер уверил присутствующих, что хотел разбить строение, вот только
с его стороны машины не смогут проехать из-за деревьев. Вывозить мусор после
сноса можно только со стороны Баталовых, однако знаменитое семейство не выходит
на связь.
Вадим еще раз обратил внимание присутствующих, что баня
строилась с согласия Алексея Владимировича Баталова, они были очень дружны и
договорились, мол, земля -актера, постройка – ювелира, и, в итоге, мыться будут
две семьи. "У меня рука не подымается снести, я ее строил с любовью", – с горечью
отмечает золотых дел мастер.
Эльгарт пожаловался
присутствующим, что родные и друзья народного артиста затравили его семью: дочь полгода лежит в больнице в Лос-Анджелесе, супругу постоянные скандалы "довели
до сумасшествия", а его вот-вот хватит удар. По словам мужчины, гонения организовала подруга Баталовых Наталья Дрожжина с мужем Михаилом
Цивиным. Якобы супруги хотят оформить опекунство над престарелой женой и
больной дочерью артиста и прибрать дачу к рукам.
Вадим рассказал телеведущему Андрею Малахову, что Баталов
пошел на эту авантюру с баней не случайно. Артист использовал ее для разврата, чтобы "запутаться
с бабами". "Он водил сюда баб и она (
Гитана. – Прим.ред.) узнала и во всем стал я виноват. А я даже
дома не был, я был в Америке. (…) Калитка была там, с угла, и он туда заходил, у
него был ключ, заводил кого ему надо, здесь **** и все. Одну нужно было
отправить в Англию, так он попросил у меня деньги на билет – тысячу долларов. Я
дал, так они и пропали".
Эльгартом демонстративно
достал из кармана конверт, в котором, по его словам, лежит 300 тысяч рублей на
снос строения. Ювелир всучил их Малахову и попросил передать Гитане. После
Вадим отметил, что если средств будет не хватать, то он добавит. Ювелир
отметил, что готов подарить баню Баталовым, ему очень жаль, что такое хорошее
здание будет уничтожено.