Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова 83-летняя Гитана не может уладить конфликт с соседом по даче ювелиром Вадимом Эльгартом. Мужчина не исполняет решение суда и не сносит баню, которую он самовольно построил на участке актера.

Вдова народногоартиста СССР Алексея Баталова 83-летняя Гитана не может уладитьконфликт с соседом по даче ювелиром Вадимом Эльгартом. Мужчина не исполняетрешение суда и не сносит баню, которую он самовольно построил на участке актера.Эльгарт приехал встудию телепрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы рассказать своюверсию событий. "Баталов со мной договорился, что он дает вот этот кусок земли,всего 65 квадратных метров. (…) Я за эти 56 квадратных метров, провел воду, провелему телефон, перекрыл крышу дома, перекрыл крышу гаража, поставил ему забор повсему периметру и построил ему домик, ни копейки денег ему это не стоило", – вспомнил пожилой мужчина.Пенсионер уверил присутствующих, что хотел разбить строение, вот толькос его стороны машины не смогут проехать из-за деревьев. Вывозить мусор послесноса можно только со стороны Баталовых, однако знаменитое семейство не выходитна связь.Вадим еще раз обратил внимание присутствующих, что банястроилась с согласия Алексея Владимировича Баталова, они были очень дружны идоговорились, мол, земля -актера, постройка – ювелира, и, в итоге, мыться будутдве семьи. "У меня рука не подымается снести, я ее строил с любовью", – с горечьюотмечает золотых дел мастер.Эльгарт пожаловалсяприсутствующим, что родные и друзья народного артиста затравили его семью: дочь полгода лежит в больнице в Лос-Анджелесе, супругу постоянные скандалы "довелидо сумасшествия", а его вот-вот хватит удар. По словам мужчины, гонения организовала подруга Баталовых Наталья Дрожжина с мужем МихаиломЦивиным. Якобы супруги хотят оформить опекунство над престарелой женой ибольной дочерью артиста и прибрать дачу к рукам.Вадим рассказал телеведущему Андрею Малахову, что Баталовпошел на эту авантюру с баней не случайно. Артист использовал ее для разврата, чтобы "запутатьсяс бабами". "Он водил сюда баб и она (Гитана. – Прим.ред.) узнала и во всем стал я виноват. А я дажедома не был, я был в Америке. (…) Калитка была там, с угла, и он туда заходил, унего был ключ, заводил кого ему надо, здесь **** и все. Одну нужно былоотправить в Англию, так он попросил у меня деньги на билет – тысячу долларов. Ядал, так они и пропали".Эльгартом демонстративнодостал из кармана конверт, в котором, по его словам, лежит 300 тысяч рублей наснос строения. Ювелир всучил их Малахову и попросил передать Гитане. ПослеВадим отметил, что если средств будет не хватать, то он добавит. Ювелиротметил, что готов подарить баню Баталовым, ему очень жаль, что такое хорошеездание будет уничтожено.