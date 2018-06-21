Новость о беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового месяца. Первым о ней узнал брат жениха.

Новость о беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового месяца. Первым о ней узнал брат жениха.Новость обеременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медовогомесяца. Первым о ней узнал брат жениха.Королевскаяпара недавно вернулась из свадебного путешествия и тут же сообщила всем близкимприятное известие – Меган Маркл беременна. Как отмечает , упары появятся близнецы. Об очередном прибавлении в монаршем семействе ужепроинформированы принц Чарльз с супругой, а также королева.Отметим, чтонедавно супруги купили новый дом. Журналисты нашли в сети схемы поместья, нарисунках которого изображена женщина, которая прогуливается с коляской. Наосновании этого обываетил предположили, что Маркл уже находится в положении. Всвою очередь, пресс-служба королевской семьи пока что никак не комментируетинформацию о возможной беременности Маркл.Ранее водном из интервью, данных еще до свадьбы, будущие супруги заявляли, что хотятобзавестись детьми сразу после бракосочетания.Напомним,что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке.Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри иМеган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовалиоколо 600 гостей.