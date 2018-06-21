Новость о беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового месяца. Первым о ней узнал брат жениха.
Новость о беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового месяца. Первым о ней узнал брат жениха.
Новость о
беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового
месяца. Первым о ней узнал брат жениха.
Королевская
пара недавно вернулась из свадебного путешествия и тут же сообщила всем близким
приятное известие – Меган Маркл беременна. Как отмечает , у
пары появятся близнецы. Об очередном прибавлении в монаршем семействе уже
проинформированы принц Чарльз с супругой, а также королева.
Отметим, что
недавно супруги купили новый дом. Журналисты нашли в сети схемы поместья, на
рисунках которого изображена женщина, которая прогуливается с коляской. На
основании этого обываетил предположили, что Маркл уже находится в положении. В
свою очередь, пресс-служба королевской семьи пока что никак не комментирует
информацию о возможной беременности Маркл.
Ранее в
одном из интервью, данных еще до свадьбы, будущие супруги заявляли, что хотят
обзавестись детьми сразу после бракосочетания.
Напомним,
что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке.
Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и
Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали
около 600 гостей.