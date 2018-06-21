Третья жена народного артиста Алексея Петренко режиссер Азима Абдумаминова стала гостьей программы Судьба человека Первого канала. Женщина откровенно рассказала о жизни со знаменитым артистом, дочери и нерожденном ребенке.

Третья жена народного артиста Алексея Петренко режиссер АзимаАбдумаминова стала гостьей программы "Судьба человека" Первого канала. Женщинаоткровенно рассказала о жизни со знаменитым артистом, дочери и нерожденномребенке.Азима рассказала, что познакомилась с Алексеем Васильевичемв 2006 году. Женщина призналась, что была влюблена в Петренко еще в детстве,поэтому ей были приятны ухаживания звезды советского кино.Тогда артист был женат, поэтому Абдумаминова отказала ему,чтобы не разрушать семью. Женщина была беременна, но скрыла свое положение от артиста. Петренковернулся к жене. Их общая дочь Мелания появиласьна свет в 2007 году. "Это моя судьба. Алексей Васильевич не знал, этого ребенка ярожала для себя. Это дитя любви. Он узнал о дочери в январе 2010 года. Меланиябыла очень желанной, очень долгожданной", – поделилась Азима.После смерти второй супруги артиста Галины Петровой, они решили пожениться. Родители Азимы былипротив свадьбы, но Алексей Васильевич смог убедить родственников в своейпорядочности и завоевать их доверие. "Он сказал папе: "Ведь у нас с Азимойдочь. И я благодарю, что вы приняли этого малыша и меня". У меня папаспрашивал, почему я молчала… Я сказала, что получилась такая ситуация. Вызнаете, в жизни случаются такие моменты. Не всегда все нужно знать", – отметилаженщина.Петренко был счастлив с Азимой и души не чаял в дочериМелании. Артист мечтал дожить до 104 лет и родить еще двоих сыновей. "У насдолжен был родиться сын. Но так вот получилось, я не доносила этого ребенка,потому что был такой период. У Алексея Васильевича были операции и началисьнападки в прессе. Он был настолько жизнелюбивый, столько было планов… Когда этослучилось? В одно мгновение, я жила в состоянии ожидания полгода. Мне казалось,что этот кошмар закончится", – призналась Азима. Медики диагностировали уактера проблемы с сердцем, он перенес несколько операций.Как писали Dni.ru,Алексей Петренко умер в феврале 2017 года, и с тех пор вокруг его именинабирает обороты скандал. Все началось с того, что его дочь от первого бракаПолина заявила, что будет бороться за наследство. Ее адвокаты подали в суд дваиска. Первый оспаривает дарственную Петренко, который еще за шесть лет досмерти передал все свое имущество последней жене Азиме, которая на 33 года младше артиста. Второй ставит подсомнение подлинность свидетельства о рождении его младшей дочки Мелании,рожденной Азимой, в котором отцом записан Алексей Петренко.