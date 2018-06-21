Отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она подчеркнула, что о состоянии здоровья режиссера ей ежедневно докладывает омбудсмен Ямало-Ненецкого округа, которая за последний месяц трижды посетила украинца в камере.Москалькова опровергла информацию о том, что у Сенцова якобы есть проблемы с зубами и сообщила, что собирается попросить руководство Федеральной службы исполнения наказаний РФ допустить к заключенному тех врачей, которых выберут его адвокат или родственники.Уполномоченный по правам человека в России также рассказала, что в беседе с ней генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил пожелание, чтобы Сенцова помиловали.41-летний сценарист и режиссер Олег Сенцов был приговорен 25 августа 2015 года Северо-Кавказским окружным военным судом 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, по обвинению в организации терактов в Крыму.