21.06.2018

2018-06-21 15:00:29

Москвичей напугали жарой и бурей

Гидрометцентр

предупредил жителей столичного региона о грозе и сильном ветре 22 июня. Как

сообщает сетевое издание , в связи с непогодой в Москве и области

объявлен желтый уровень погодной опасности.



Днем ветер

будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, иногда его порывы будут

усиливаться до 12–17 метров в секунду. При этом будет стоять жара. Ночью в

Москве ожидается 15-17 градусов, а днем воздух прогреется до 29-31 градуса.