В разгар чемпионата мира по футболу, владимирские школьники сразились за свой футбольный кубок. В городе прошел турнир по футболу. На поле вышли команды из разных школ Владимира. Кроме грамот и медалей победителей соревнований жал необычный сюрприз. Что подготовили организаторы для участников? За накалом страстей на поле наблюдала Валеряи Саенко.

Страсти здесь не хуже, чем на мировом чемпионате. А вот времени на игру меньше. Для гола есть всего два тайма по 15 минут, а на поле лишь 9 игроков из каждой команды. Это финал турнира по дворовому футболу. За звание лучшей команды сражаются общеобразовательные школы и спортивные клубы. Секрет успеха участники уже знают.Матвей Гавриков, игрок команды гимназии №23: В команде должны быть все друг за друга. Один в поле не воин. Каждый за другого должен отрабатывать.Турнир по дворовому футболу во Владимире проходит каждый год. В этот раз его организатор, детско-юношеский центр "Молодёжный", приурочил турнир к мировому чемпионату. Отбирать команды для участия пришлось несколько дней. На стадионе "Лыбедь - финал, выступают только сильнейшие команды.Марат Мангушев, директор детско-юношеского центра "Молодёжный": У нас учреждены еще и несколько индивидуальных призов: "лучший защитник", "лучший вратарь", "лучший нападающий", "лучший бомбардир". Плюс, в этом году, вы видите, у нас добавились помимо мальчиков девушки, девочки, что очень хорошо. Цель и задача турнира - оздоровление нашей молодежи, привлечение физической культурой и спортом.Среди сильнейших даже женская сборная. Девочки сыграли матч за третье место. Правда, обыграть соперников у них не вышло. А вот за кубок победителя поборолись спортивный клуб "Виктория" и команда гимназии №23.Андрей Миронов, тренер команды гимназии №23: Уровень нашей команды - средняя школа. Со специализированными футбольными школами мы не можем тягаться. На этом уровне, поскольку мы тренируемся 3 раза в неделю, мы на голову выше, считаю. Финал должен это показать. Наставления перед игрой, всегда даю краткую установку, чтобы мозги детям не перегружать. 2-3 минуты, не более того.Главная игра получилась зрелищной. Обе команды старались завоевать победу изо всех сил. На воротах спортивного клуба "Виктория" стоит Никита. Мальчик занимается футболом всего второй месяц. Но на своем первом турнире защищает команду достойно. Сумел отразить несколько мячей, но в итоге все равно пропустил 2 гола. Итоговый счет: 2:0.Никита Двойников, вратарь команды "Виктория-1": Ни хорошо, ни плохо сыграл. Были отбиты, но первый гол я просто не успел, а второй просто уже должен был быть свисток, а свистка не было и гол был забит. Главное просто собраться и потом уже дальше все само дальше пойдет.Победитель турнира, команда 23-ей гимназии провела на поле еще одну игру. Школьникам предложили сыграть уже со взрослой командой Совета отцов. Против подростков на поле вышли депутаты горсовета, владимирские общественники и чиновники городской администрации.