Мэр Москвы Сергей Собянин в день своего 60-тилетия провел первый технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена. По словам столичного градоначальника, уже в конце августа-начале сентября по строящемуся отрезку пойдут поезда, которые повезут первых пассажиров. Эта ветка соединит несколько районов города и позволит значительно сократить время поездки.

Мэр Москвы Сергей Собянин в день своего 60-тилетия провел первый технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена. По словам столичного градоначальника, уже в конце августа-начале сентября по строящемуся отрезку пойдут поезда, которые повезут первых пассажиров. Эта ветка соединит несколько районов города и позволит значительно сократить время поездки.По словам Сергея Собянина, сегодня в жизни города произошло промежуточное,но очень важное событие —технический запуск нового участка желтой ветки столичнойподземки. Он отметил, что поезда пока идут пустые, но тем не менее это значит,что все тоннели и станции готовы."Нам предстоит наладить, передать в эксплуатациюоборудование, собрать документы, – сказал глава города. – Мы надеемся, что ужев конце августа – начале сентября по этой ветке поедут поезда".В рамках посещения объекта мэр Москвы также оценилблагоустройство территории, которая прилегает к станции метро "Солнцево" и новыепешеходные переходы, расположенные поблизости. "Рядом благоустраиваются дворы,а также территория возле небольшого озера, которое здесь находится. Так что ядумаю, будет не только хорошая транспортная инфраструктура, но и качественноеблагоустройство", – сказал градоначальник.Собянин напомнил, что власти города сначала наводили порядокв парках спальных районов, а уж затем приступили к благоустройству в центре столицы.Сегодня же, по его словам, благоустройство вновь возвращается в периферийныерайоны, чья инфраструктура должна развиваться."В каждом из них должна быть своя центральная улица,центральная площадь для проведения мероприятий, праздников, – рассказал он о обустройствурайонов. – В каждом районе должен быть свой качественно обустроенный центр".Отметим, что участок Калининско-Солнцевской линии метро, работына котором осмотрел Сергей Соябнин, продлится от станции "Раменки" до"Рассказовки" по Калининско-Солнцевской линии. Здесь будут открыты семьстанций: "Мичуринский проспект", "Озерную", "Говорово", "Солнцево", "Боровскоешоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовку". Таким образом, метро станет доступнеедля 600 тысяч москвичей, половина из которых будет иметь его в пешейдоступности.