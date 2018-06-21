Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала популярное нынче веяние -бодипозитив, когда транслируется убеждение, что людям нужно воспринимать себя такими, какие они есть, в частности это касается внешности. Звезда уверена, что толерантность в этих вопросах подорвет здоровье нации, так как люди вообще перестанут сидеть на диетах, заниматься спортом, тянуться к идеалу. С рассуждениями Ксении согласились не все.

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала популярное нынчевеяние -бодипозитив, когда транслируется убеждение, что людям нужновоспринимать себя такими, какие они есть, в частности это касается внешности.Звезда уверена, что толерантность в этих вопросах подорвет "здоровье нации", таккак "люди вообще перестанут сидеть на диетах,заниматься спортом, тянуться к идеалу". С рассуждениями Ксении согласилисьне все."Я не люблю жирных людей. Я еще могу понять толстых поболезни, остальных – нет", – как-то написала Ксения в своем Instagram, чемвызвала волну общественного негодования. Несмотря на шквал критики, обвинений внетолерантности и проклятий в ее адрес, Собчак от своих слов не отказалась.Звезда заявила, что себе тоже спуску не дает: она тратит много времени в спортзале и постоянно соблюдает низкокалорийный режим питания. Ведущая уверена, чтоподобного образа жизни должны придерживаться все, у кого нет к этому медицинских противопоказаний, а толерантность к полным увеличит смертность отсопутствующих лишнему весу болезней.С доводами Ксении не согласился Член экспертного совета приГосдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. По мнениюспециалиста, Собчак лезет не в свое дело."Приехали. Либералка говорит о нации и о том, что длянации лучше. Это что ее новый вектор политической окраски? Нацизм? Серьезно? Ане много ли на себя берет Собчак со своими нацистскими лозунгами? Когда кто-тоначинает говорить за всех, и употребляет слово "мы", то жди беды.Сначала ей вдруг почудилось, что она может стать президентом, а теперь она ещеи свой образ жизни решила навязать стране. Пусть с собой делает все что хочет,но навязывать стране и людям, проживающим в ней ничего не следует. У нее на этоникаких прав нет. Я думаю, что люди и без нее разберутся что им есть, как имспать и куда им ходить. А сравнивать толстых людей с алкоголиками это вообщеад. У меня возникает вопрос, а в себе ли она, если делает такие заявления? Мнекажется, что ей стоит извиниться перед людьми за подобные высказывания. И онаеще гордится тем, что своего годовалого ребенка посадила на диету, которойпридерживается и сама. Вот здесь уже больше вопросов к уполномоченному поправам ребенка, а все ли в воспитании детей она делает правильно. Ребенокдолжен получать весь необходимый рацион питания для растущего организма. Сажатьмалышей на собственную диету – это уже за гранью", – высказался Вадим.