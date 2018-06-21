Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала популярное нынче
веяние -бодипозитив, когда транслируется убеждение, что людям нужно
воспринимать себя такими, какие они есть, в частности это касается внешности.
Звезда уверена, что толерантность в этих вопросах подорвет здоровье нации, так
как люди вообще перестанут сидеть на диетах,
заниматься спортом, тянуться к идеалу. С рассуждениями Ксении согласились
не все.
Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала популярное нынче
веяние -бодипозитив, когда транслируется убеждение, что людям нужно
воспринимать себя такими, какие они есть, в частности это касается внешности.
Звезда уверена, что толерантность в этих вопросах подорвет "здоровье нации", так
как "люди вообще перестанут сидеть на диетах,
заниматься спортом, тянуться к идеалу". С рассуждениями Ксении согласились
не все.
"Я не люблю жирных людей. Я еще могу понять толстых по
болезни, остальных – нет", – как-то написала Ксения в своем Instagram, чем
вызвала волну общественного негодования. Несмотря на шквал критики, обвинений в
нетолерантности и проклятий в ее адрес, Собчак от своих слов не отказалась.
Звезда заявила, что себе тоже спуску не дает: она тратит много времени в спортзале и постоянно соблюдает низкокалорийный режим питания. Ведущая уверена, что
подобного образа жизни должны придерживаться все, у кого нет к этому медицинских противопоказаний, а толерантность к полным увеличит смертность от
сопутствующих лишнему весу болезней.
С доводами Ксении не согласился Член экспертного совета при
Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. По мнению
специалиста, Собчак лезет не в свое дело.
"Приехали. Либералка говорит о нации и о том, что для
нации лучше. Это что ее новый вектор политической окраски? Нацизм? Серьезно? А
не много ли на себя берет Собчак со своими нацистскими лозунгами? Когда кто-то
начинает говорить за всех, и употребляет слово "мы", то жди беды.
Сначала ей вдруг почудилось, что она может стать президентом, а теперь она еще
и свой образ жизни решила навязать стране. Пусть с собой делает все что хочет,
но навязывать стране и людям, проживающим в ней ничего не следует. У нее на это
никаких прав нет. Я думаю, что люди и без нее разберутся что им есть, как им
спать и куда им ходить. А сравнивать толстых людей с алкоголиками это вообще
ад. У меня возникает вопрос, а в себе ли она, если делает такие заявления? Мне
кажется, что ей стоит извиниться перед людьми за подобные высказывания. И она
еще гордится тем, что своего годовалого ребенка посадила на диету, которой
придерживается и сама. Вот здесь уже больше вопросов к уполномоченному по
правам ребенка, а все ли в воспитании детей она делает правильно. Ребенок
должен получать весь необходимый рацион питания для растущего организма. Сажать
малышей на собственную диету – это уже за гранью", – высказался Вадим.