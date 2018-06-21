Наибольшую поддержку муниципальных депутатов из числа кандидатов на пост мэра Москвы от оппозиционных сил получили Илья Свиридов, Антон Красовский и Вадим Кумин. Он стали лидерами по количеству собранных подписей мундепов по итогам прошедших встреч, организованных Ассоциацией муниципальных образований Москвы (АМОМ). Как рассказал глава организации Владимир Дудочкин, Свиридов (СР) получил 16 подписей, Красовский (идет как самовыдвиженец) – 13, коммунист Кумин – 11.

Наибольшую поддержку муниципальных депутатов из числа кандидатов на пост мэра Москвы от оппозиционных сил получили Илья Свиридов, Антон Красовский и Вадим Кумин. Он стали лидерами по количеству собранных подписей мундепов по итогам прошедших встреч, организованных Ассоциацией муниципальных образований Москвы (АМОМ). Как рассказал глава организации Владимир Дудочкин, Свиридов ("СР") получил 16 подписей, Красовский (идет как самовыдвиженец) – 13, коммунист Кумин – 11.Встреча с районными депутатами, организованная Советоммуниципальных образований Москвы, прошла впервые. На ней потенциальныекандидаты в мэры Москвы представили законодателям свои программы и тут же получилиподписи тех, кто поддерживает анонсированные претендентами на должность градоначальникашаги. Всего для регистрации кандидатам требуется собрать не менее 110 подписейдепутатов в 110 районах города.Как напомнил Владимир Дудочкин, Совет муниципальныхобразований Москвы поддержал предложение помочь кандидатам в мэры получитьподписи, необходимы для преодоления муниципального фильтра. Он рассказал, чтоформат встречи был выбран с таким расчетом, что кандидаты получали возможностьпредставить свои программы и тут же могли получить подписи в свою поддержку.В прошедшей встрече участвовали около 240 районныхзаконодателей, на нее пришли десять кандидатов. При этом, некоторыеоппозиционные кандидаты, такие как Илья Яшин и Дмитрий Гудков еепроигнорировали. Не исключено, подобные мероприятия будут повторяться.В ходе общения с мундепами Антон Красовский отметил, чтоименно те кандидаты, кто решил не прийти на встречу, говорят о невозможностипрохождения муниципального фильтра. "Может, потому и не могут собратьподписи муниципальных депутатов, что не общаются с депутатами", – сказал он.Илья Свиридов, в свою очередь, заявил, что поддерживает использованиемуниципального фильтра, назвав его важным инструмент, позволяющим "отсечьстранных людей". При этом, он выступил за снижение числа необходимых дляего прохождения подписей.Напомним, на сегодняшний день о намерении бороться за постмэра Москвы объявили 19 человек, включая действующего главу города Сергея Собянина.Документы на выдвижение кандидатов будут приниматься до 18:00 2 июля, регистрациязавершится ровно через сутки после этого. Выборы мэра столицы состоятся 9сентября, в единый день голосования.