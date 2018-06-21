Исследователи из Торонто предложили способ, который может помочь предотвратить рак груди у женщин с высоким риском развития этого заболевания. Специалисты полагают, что препараты, подавляющие белки, отлично справятся с этой задачей.

Исследователи из Торонто предложили способ, который может помочь предотвратить рак груди у женщин с высоким риском развития этого заболевания. Специалисты полагают, что препараты, подавляющие белки, отлично справятся с этой задачей.Эксперты выяснили, что специфические белки способствуют делению стволовых клеток молочной железы. Этот процесс тесно связан с наличием в организме полового гормона прогестерона.Медики убеждены, что препараты, подавляющие белки, могут с легкостью предотвратить рак груди у женщин с высокой предрасположенностью к онкологии. Над этими веществами провели многочисленные эксперименты, передает .Стоит отметить, что молочная железа состоит из базальных и люминальных молекул, которые образуются из стволовых клеток. В период беременности или менструального цикла половой гормон прогестерон вызывает значительные изменения в организме. При этом у носительниц мутаций в генах, которые могут передаваться по наследству, в подавляющем большинстве случаев развиваются злокачественные опухоли.Для подтверждения теории ученые выделили клетки молочных желез у подопытных грызунов и изучили их реакцию на прогестерон. Также они проанализировали в этом процессе белки-регуляторы.Более того, эксперты протестировали различные ингибиторы, которые противодействуют активации генов, способствующихразрастанию ткани организма. Они, в свою очередь, смогли остановить развитие опухолей у грызунов, страдающих раком молочной железы.По словам ученых, полученные результаты в дальнейшем помогут создать новые методы предотвращения рака груди. Медики намерены продолжить исследования в данном направлении.