Cлухи о том, что поющий парикмахер Сергей Зверев не является отцом мальчику, который с ним часто появлялся, ходили давно. И вот, кажется, вскрылась правда о рождении Сергея Зверева – младшего. Музыкант Стас Барецкий заявил, что именно он является настоящим отцом сына Сергея Зверева, и готов пройти ДНК-тест.

Cлухи о том, что поющий парикмахер Сергей Зверев не является отцом мальчику, который с ним часто появлялся, ходили давно. И вот, кажется, вскрылась правда о рождении Сергея Зверева – младшего.Музыкант Стас Барецкий заявил, что именно он является настоящим отцом сына Сергея Зверева, и готов пройти ДНК-тест."Сергей действительно мой сын. Если вам покажу фотографию своего деда, то вы сразу заметите: они похожи друг на друга как две капли воды. У меня в детстве с ним тоже сходство было огромное. О том, что я – настоящий отец мальчика, знают все. Сам же я не хотел говорить об этом, но теперь пришло время. Не могу смотреть на то, что происходит. Так получилось, что мне пришлось отдать его в детский дом, откуда через какое-то время его забрал Сергей Зверев", – шокировал Борецкий."Зверев о том, что ребенок на самом деле мой, прекрасно знает, – продолжает Стас. – У меня был с ним созвон: мы разговаривали по этому поводу. Я ему говорю: "Ты что, с ума сошел? Что ты творишь – пацану травму наносишь! А ведь пацан-то нормальный, не в папашу-актеришку. Я говорю как есть, мне бояться нечего. Зверев-старший не реализовался, остался в одном и том же амплуа. Он стал обычным клоуном, для человека с возможностями, которые были у него в свое время, это смешно".Родство с Сергеем Зверевым-младшим Борецкий намерен установить официально – в ближайшее время должна состояться ДНК-экспертиза. Хотя и без нее видно – у мальчик и Сергея одно лицо! После этого Борецкий собирается серьезно поговорить с найденным сыном. Но музыкант, как пишет , надеется, что Сергей сможет простить его за то, что отказался от него двадцать с лишним лет назад.Напомним, что со Зверевым-старшим парень не общается. Парихмахеру в короне не нравится жена Сергея-младшего, его негламамурный образ жизни и категорический отказ подводить глаза и носить корону.