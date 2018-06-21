Ксения Собчак откровенно высказалась о новом веянии, так называемом бодипозитиве, когда транслируется убеждение, что людям нужно воспринимать себя таким, какими они есть, в частности, это касается внешности. Однако ведущая уверена, что чрезмерная толерантность в этом вопросе приведет к ужасающим результатам.

Ксения Собчак откровенно высказалась о новом веянии, так называемом бодипозитиве, когда транслируется убеждение, что людям нужно воспринимать себя таким, какими они есть, в частности, это касается внешности. Однако ведущая уверена, что чрезмерная толерантность в этом вопросе приведет к ужасающим результатам."Я считаю, что если человек не болен, если он не страдает какими-то заболеваниями серьёзными, то в основе того, что мы начинаем плохо выглядеть, толстеть, лежит наша лень и нежелание этим заниматься. И, на мой взгляд, это не очень хорошо. Я не хочу это кому-то навязывать, но я хочу пропагандировать жизнь, при которой ты тратишь время на спортзал, на то, чтобы не есть нездоровую еду, на то, чтобы хорошо выглядеть", – высказала свое мнение Ксения Собчак.Ведущая отрицательно относится к навязыванию массам бодипозитива. "Вредной я считаю пропаганду того, что не надо стесняться своих 150 килограмм, – это вредит здоровью нации, и если мы сделаем это социально одобряемым, люди вообще перестанут сидеть на диетах, заниматься спортом, тянуться к идеалу. Толерантность будет доведена до такого уровня, что люди начнут умирать в сорок лет от сахарного диабета, ожирения и прочего", – цитирует телеведущую издание .Впрочем, Ксения против и диаметрально противоположного явления – "анорексичных моделей и того, что люди себя доводят до непонятно чего". Собчак провозгласила свой лозунг, в котором она "за естественность. "Я за здоровье, поэтому не делаю пластических операций и не боюсь своего возраста, я не боюсь неправильных фотографий. Я никогда не была адептом "вычищенной глянцевой картинки". Я сама не красавица, часто об этом говорю – я не Анджелина Джоли, но при этом утверждаю, что можно быть успешной, получать внимание мужчин, оставаться собой", – высказала свое убеждение Ксения.При этом Собчак признала, что после рождения ребенка поправилась и пока не пришла к идеальному весу. "Нужно принимать себя целиком, но это не значит, что не нужно работать, меняя себя. Для меня это важная тема, я, например, сейчас сама поправилась, но у меня нет идеи "я буду любить себя такой". Нет, я буду худеть. И я буду думать, как жить дальше", – заключила Собчак.