Ксения Собчак откровенно высказалась о новом веянии – так называемом бодипозитиве, когда транслируется убеждение, что людям нужно воспринимать себя такими, какие они есть, в частности это касается внешности. Однако ведущая уверена, что чрезмерная толерантность в этом вопросе приведет к ужасающим результатам.

Ксения Собчак откровенно высказалась о новом веянии – так называемом бодипозитиве, когда транслируется убеждение, что людям нужно воспринимать себя такими, какие они есть, в частности это касается внешности. Однако ведущая уверена, что чрезмерная толерантность в этом вопросе приведет к ужасающим результатам."Я считаю, что, если человек не болен, если он не страдает какими-то заболеваниями серьезными, то в основе того, что мы начинаем плохо выглядеть и толстеть, лежит наша лень, нежелание этим заниматься. И, на мой взгляд, это не очень хорошо. Я не хочу это кому-то навязывать, но я хочу пропагандировать жизнь, при которой ты тратишь время на спортзал, на то, чтобы не есть нездоровую еду, на то, чтобы хорошо выглядеть", – высказала свое мнение Ксения Собчак.Ведущая отрицательно относится к навязыванию бодипозитива. "Вредной я считаю пропаганду того, что не надо стесняться своих 150 килограммов – это вредит здоровью нации. Если мы сделаем это социально одобряемым, люди вообще перестанут сидеть на диетах, заниматься спортом, тянуться к идеалу. Толерантность будет доведена до такого уровня, что люди начнут умирать в 40 лет от сахарного диабета, ожирения и прочего", – цитирует телеведущую издание .Однако Ксения против и диаметрально противоположного явления – "анорексичных моделей и того, что люди себя доводят до непонятно чего". Собчак провозгласила свой лозунг: "За естественность!" "Я за здоровье, поэтому не делаю пластических операций, не боюсь своего возраста, не боюсь неправильных фотографий. Я никогда не была адептом "вычищенной глянцевой картинки". Я не красавица, часто об этом говорю. Я не Анджелина Джоли, но при этом утверждаю, что можно быть успешной, получать внимание мужчин, оставаться собой", – высказала свое убеждение Ксения.Собчак признала, что после родов поправилась и пока не пришла к идеальному весу. "Нужно принимать себя целиком, но это не значит, что не нужно работать, меняя себя. Для меня это важная тема. Я, например, поправилась, но у меня нет идеи "буду любить себя такой". Нет, я буду худеть. И буду думать, как жить дальше", – заключила Ксения.