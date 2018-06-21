В Москве эвакуирован торговый центр Метро, который расположен на Складочной улице. Как рассказал агентству ТАСС собственный источник в экстренных службах столицы, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в ТЦ. После чего из здания вывели более 700 человек, и сейчас там работают кинологи.

В Москве эвакуирован торговый центр "Метро", который расположен на Складочной улице. Как рассказал агентству ТАСС собственный источник в экстренных службах столицы, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в ТЦ. После чего из здания вывели более 700 человек, и сейчас там работают кинологи.Напомним, не так давно по всей России прокатилась целая волна ложных звонков с заявлениями о готовящихся терактах. В начале июня телефонный хулиган сразу "заминировал" здания Верховного суда, Высшего арбитражного суда, Генеральной прокуратуры, и трех домов, где располагается Следственный комитет.А в середине апреля неизвестный сообщил, что заминирована высотка Министерства иностранных дел. Однако никаких бомб так и не нашли.