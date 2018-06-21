Новую линию метро от делового центра Москва-Сити до Рублево-Архангельского планируется построить после 2020 года

Столичные власти совместно с РЖД прорабатывают инфраструктуру Рублево-Архангельской линии метро, ее планируется объединить с Рижским направлением железной дороги, сообщил в среду заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.Сейчас работа по строительству новой Рублево-Архангельской ветки столичного метрополитена ведется в двух направлениях."Первое – ответвление от Рижского направления железной дороги, это уже находится в состоянии технико-экономического обоснования. Проработку мы ведем совместно с РЖД в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД)", - сказал Марат Хуснуллин.Вторая часть проекта – это строительство от станции "Шелепиха" нового ответвления в сторону Рублево-Архангельского. По словам вице-мэра, на Большой кольцевой линии метро уже есть камера съезда, сейчас идет разработка градостроительной документации.Задача города соединить железнодорожную ветки и ветку метро в один транспортно-пересадочный узел, сейчас этот вопрос прорабатывается, отметил вице-мэр.По данным столичного Стройкомплекса, новую линию метро от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского планируется построить после 2020 года. Ее длина линии составит около 18,7 км. На ней расположатся семь станций: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" (названия могут быть изменены).