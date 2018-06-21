Лена Миро распекла супруга певицы Сати Казановой итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Блогер назвала мужчину, мягко говоря, дурачком, раз он взял в жены любовницу миллиардера Тимура Кулибаева, который, к слову, является зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Лена Миро распекла супруга певицы Сати Казановой итальянскогофотографа Стефано Тиоццо. Блогер назвала мужчину, мягко говоря, дурачком, разон взял в жены любовницу миллиардера Тимура Кулибаева, который, к слову,является зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.О том, что она несколько лет была сожительницей женатого мужчиныСати рассказала в эфире одного из федеральных каналов. После шокирующих откровенийна певицу обрушился шквал критики.Стефано решил заступиться за супругу. Он отметил в своеммикроблоге, что ему повезло связать себя узами брака с таким потрясающимчеловеком, как Сати. "Все это происходит в мире "людей-акул", которыесначала улыбаются вам, а затем бьют в спину. Но, несмотря ни на что, Сатипредана ценностям, в которых она выросла. В жизни важно не то, что ты делаешь,а как. Вот почему я так восхищаюсь своей женой!", – написал итальянец."Ну, не дебил ли? – унизила мужчину Миро в своем ЖЖ, прочитавпост Стефано – В каком месте Казанова, сыгравшая свадьбу с итальянцем покавказским обычаям, преданна ценностям, в которых она выросла, то естьмусульманским ценностям? Где ее чистота? Где невинность? Вырядиться внациональный костюм – не значит быть преданной ценностям. А уж высказывание отом, что "важно не то, что ты делаешь, а как", – вообще на уровне бестолковойинстаграмной соски, которая головой не думает.Блогер напомнила мужчине о соратнике Адольфа Гитлера немецком политике Йозефе Гебельсе, делом которого была пропаганда нацистских ценностей. "Геббельсбыл гением. Не просто профессионалом своего дела, а настоящим гением. Он быллучшим в своем деле. Он делал свое дело гениально. Важно не то, что ты делаешь,а как? Ну-ну", – язвительно заметила Лена."Этот лопочет что-то на итальянском, она – на русском,разговаривать пытаются на ломаном английском. А о чем там особенно поговоришь,когда язык толком не знаешь? О том, что ланч вкусный и погода хорошая? Толькодура будет связываться с человеком, не умея не просто разговаривать, а думатьна одном с ним языке. Можно влюбиться в иностранца. Можно даже выйти за негозамуж. Но только при условии, что ты легко и непринужденно можешь выразитьлюбую – любую! – свою мысль, а он тебя так же легко и непринужденно поймет. Иты его тоже поймешь. А если двое могут только **** и потрындеть про вкусныйзавтрак, то однажды можно проснуться и понять: "А под боком-то сопит конченыйдебил". Ну, или дура", – резюмировала блогер.