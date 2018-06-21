Лена Миро распекла супруга певицы Сати Казановой итальянского
фотографа Стефано Тиоццо. Блогер назвала мужчину, мягко говоря, дурачком, раз
он взял в жены любовницу миллиардера Тимура Кулибаева, который, к слову,
является зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Лена Миро распекла супруга певицы Сати Казановой итальянского
фотографа Стефано Тиоццо. Блогер назвала мужчину, мягко говоря, дурачком, раз
он взял в жены любовницу миллиардера Тимура Кулибаева, который, к слову,
является зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
О том, что она несколько лет была сожительницей женатого мужчины, Сати рассказала в эфире одного из федеральных каналов. После шокирующих откровений
на певицу обрушился шквал критики.
Стефано решил заступиться за супругу. Он отметил в своем
микроблоге, что ему повезло связать себя узами брака с таким потрясающим
человеком, как Сати. "Все это происходит в мире "людей-акул", которые
сначала улыбаются вам, а затем бьют в спину. Но, несмотря ни на что, Сати
предана ценностям, в которых она выросла. В жизни важно не то, что ты делаешь,
а как. Вот почему я так восхищаюсь своей женой!" – написал итальянец.
"Ну, не дебил ли? – унизила мужчину Миро в своем "ЖЖ", прочитав
пост Стефано. – В каком месте Казанова, сыгравшая свадьбу с итальянцем по
кавказским обычаям, предана ценностям, в которых она выросла, то есть
мусульманским ценностям? Где ее чистота? Где невинность? Вырядиться в
национальный костюм – не значит быть преданной ценностям. А уж высказывание о
том, что "важно не то, что ты делаешь, а как", – вообще на уровне бестолковой
инстаграмной соски, которая головой не думает".
Блогер напомнила мужчине о соратнике Адольфа Гитлера, немецком политике Йозефе Геббельсе, делом которого была пропаганда нацистских ценностей. "Геббельс
был гением. Не просто профессионалом своего дела, а настоящим гением. Он был
лучшим в своем деле. Он делал свое дело гениально. Важно не то, что ты делаешь,
а как? Ну-ну", – язвительно заметила Лена.
"Этот лопочет что-то на итальянском, она – на русском,
разговаривать пытаются на ломаном английском. А о чем там особенно поговоришь,
когда язык толком не знаешь? О том, что ланч вкусный и погода хорошая? Только
дура будет связываться с человеком, не умея не просто разговаривать, а думать
на одном с ним языке. Можно влюбиться в иностранца. Можно даже выйти за него
замуж. Но только при условии, что ты легко и непринужденно можешь выразить
любую – любую! – свою мысль, а он тебя так же легко и непринужденно поймет. И
ты его тоже поймешь. А если двое могут только *** и потрындеть про вкусный
завтрак, то однажды можно проснуться и понять: а под боком-то сопит конченый
дебил. Ну, или дура", – резюмировала блогер.