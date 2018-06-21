Бывшая участница группы Ранетки Елена Третьякова рассказала об операции на носу. Девушка решила исправить кривую перегородку. Восстановление после медицинского вмешательства оказалось очень тяжелым.

Бывшая участница группы "Ранетки" Елена Третьяковарассказала об операции на носу. Девушка решила исправить кривую перегородку. Восстановлениепосле медицинского вмешательства оказалось очень тяжелым.Девушка рассказала об этом на своем YouTube -канале "KURAGA".Елена не постеснялась показать зрителям свое обезображенное отеками лицо,записав ролик сразу после того, как очнулась от общего наркоза."Я не дышу носом совсем, потому что у меня какие-то двехрени вставлены, слабость и сил нет", – рассказалаартистка лежа на больничной койке. Также девушка поведала, что после того, какпришла в себя не поняла, где находится и от страха немного вышла из себя. "Посленаркоза вообще ничего не помнишь, я пыталась эту повязку сорвать, а потом,когда мне объяснили, что мне сделали операцию, я успокоилась, мне нужно было обэтом напомнить", – добавила звезда.Артистка отметила, что чувствует себя не очень хорошо, напервом осмотре она потеряла сознание, у нее низкое давление общая слабость итемпература. Сейчас Третьякова находится на больничном, ей прописан постельныйрежим и полный покой. Для полного выздоровления ей потребуется месяц. "Я чувствую– это не зря, радость она где-то не за горами, дыхание тоже", – отметила Елена.Добавим, "Ранетки" были на пике популярности околодесяти лет назад. Участницы группы даже стали героинями одноименного сериала нателеканале СТС. Юные певицы Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Наталья Щелкова,Елена Третьякова собирали самые большие концертные площадки страны, исполняянезамысловатые песни о подростковой любви.