Ученые из США и Канады нашли новую
терапию в борьбе с раком. Они выяснили, что злокачественную опухоль может убить
окислительный стресс.
Ученые из США и Канады нашли новую
терапию в борьбе с раком. Они выяснили, что злокачественную опухоль может убить
окислительный стресс.
Окислительный стресс —
это процесс повреждения клетки в результате окисления.
У
человека этот процесс является причиной или важной составляющей многих серьезных
заболеваний. Как ни странно, он способствует развитию опухоли, но новый способ лечения преобразует
его в убийцу раковых клеток. Речь о терапии на основе Т-клеток, которая
перепрограммировала метаболизм врага, усилив уровень реактивных кислородных частиц
с последующим разрушением.
Специалисты провели опыты на мышах. Они лечили животных с онкологией кишечника,
сообщает издании Cell Metabolism. Исследование показало, что новая
терапия доставляет смертельную двойную дозу клеток к опухолям.
Ученые выяснили, что кислород мешает производству глутатиона – натурального
антиоксиданта, содержащегося во всех клетках. Из-за этого развитие злокачественных
клеток останавливается, и они погибают.
Ранее американские ученые рассказали
о том, что нашли новый способ для лечения рака крови. Они выяснили, что в
борьбе с онкологией могут помочь препараты статины, которые применяют для
понижения в крови уровня липопротеинов.