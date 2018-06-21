Ученые из США и Канады нашли новую терапию в борьбе с раком. Они выяснили, что злокачественную опухоль может убить окислительный стресс.

Ученые из США и Канады нашли новуютерапию в борьбе с раком. Они выяснили, что злокачественную опухоль может убитьокислительный стресс.Окислительный стресс —это процесс повреждения клетки в результате окисления.человека этот процесс является причиной или важной составляющей многих серьезныхзаболеваний. Как ни странно, он способствует развитию опухоли, но новый способ лечения преобразуетего в убийцу раковых клеток. Речь о терапии на основе Т-клеток, котораяперепрограммировала метаболизм врага, усилив уровень реактивных кислородных частицс последующим разрушением.Специалисты провели опыты на мышах. Они лечили животных с онкологией кишечника,сообщает издании Cell Metabolism. Исследование показало, что новаятерапия доставляет смертельную двойную дозу клеток к опухолям.Ученые выяснили, что кислород мешает производству глутатиона – натуральногоантиоксиданта, содержащегося во всех клетках. Из-за этого развитие злокачественныхклеток останавливается, и они погибают.Ранее американские ученые рассказалио том, что нашли новый способ для лечения рака крови. Они выяснили, что вборьбе с онкологией могут помочь препараты статины, которые применяют дляпонижения в крови уровня липопротеинов.