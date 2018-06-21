Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе оправдался за
критические заявления в адрес СССР, которые он сделал в интервью немецкой газете
Deutsche Welle. По его словам, он имел в виду ненависть к гербу страны, а не к жившим
в ней людям.
Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе оправдался за
критические заявления в адрес СССР, которые он сделал в интервью немецкой газете
Deutsche Welle. По его словам, он имел в виду ненависть к гербу страны, а не к жившим
в ней людям.
Кикабидзе отметил, что не собирается никого благодарить за
свой успех, который пришел к нему как раз в советское время. "Это я сам
себя сделал", – сказал он.
По его словам, он имел в виду не ненависть к СССР в целом, а
лишь неприятие герба Советского Союза (серп и молот. – Прим.Ред). "Это самое
бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР", – заявил
народный артист Грузии в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, актер оскандалился из-за своих слов, где в довольно грубой форме высказался об официальных символах советского государства. Герб
СССР, заявил он, говорит о "хреновой жизни в стране".
Распаду
государства в 1991 году Кикабидзе, по его собственному признанию, обрадовался.
По этому поводу он накрыл с друзьями стол и крепко напился.
В России критические замечания народного артиста Грузии не
оценили. Так, сенатор Алексей Пушков довольно резко ответил актеру, заявив, что
если бы не СССР, то Кикабидзе так и остался бы "малоизвестным певцом с
окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости – нет", – выразил
свое мнение законодатель на своей странице в Twitter.
Отреагировали на слова актера и в Госдуме. Первый зампред
комитета нижней палаты по культуре Владимир Бортко в беседе с корреспондентом
"Говорит Москва" также подчеркнул, что популярность Кикабидзе получил
именно во времена СССР.