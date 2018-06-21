Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе оправдался за критические заявления в адрес СССР, которые он сделал в интервью немецкой газете Deutsche Welle. По его словам, он имел в виду ненависть к гербу страны, а не к жившим в ней людям.

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе оправдался закритические заявления в адрес СССР, которые он сделал в интервью немецкой газетеDeutsche Welle. По его словам, он имел в виду ненависть к гербу страны, а не к жившимв ней людям.Кикабидзе отметил, что не собирается никого благодарить засвой успех, который пришел к нему как раз в советское время. "Это я самсебя сделал", – сказал он.По его словам, он имел в виду не ненависть к СССР в целом, алишь неприятие герба Советского Союза (серп и молот. – Прим.Ред). "Это самоебездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР", – заявилнародный артист Грузии в интервью радиостанции "Говорит Москва".Напомним, актер оскандалился из-за своих слов, где в довольно грубой форме высказался об официальных символах советского государства. ГербСССР, заявил он, говорит о "хреновой жизни в стране".Распадугосударства в 1991 году Кикабидзе, по его собственному признанию, обрадовался.По этому поводу он накрыл с друзьями стол и крепко напился.В России критические замечания народного артиста Грузии неоценили. Так, сенатор Алексей Пушков довольно резко ответил актеру, заявив, чтоесли бы не СССР, то Кикабидзе так и остался бы "малоизвестным певцом сокраины Европы". "Годы он набрал, мудрости – нет", – выразилсвое мнение законодатель на своей странице в Twitter.Отреагировали на слова актера и в Госдуме. Первый зампредкомитета нижней палаты по культуре Владимир Бортко в беседе с корреспондентом"Говорит Москва" также подчеркнул, что популярность Кикабидзе получилименно во времена СССР.