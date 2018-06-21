У грузинского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе, ранее заявившего о ненависти к гербу СССР и радости по поводу распада государства, появились защитники. В частности, его высказывания прокомментировали коллеги по творческому цеху.

У грузинского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе, ранеезаявившего о ненависти к гербуСССР и радости по поводу распада государства, появились защитники. В частности,его высказывания прокомментировали коллеги по творческому цеху.После интервью артиста немецкому изданию Deutsche Welle многие россияне,особенно старшего поколения, возмутилисьпозицией Кикабидзе. Ведь ровесники актера, как правило, с теплотой вспоминаютсоветское время.Неожиданностьюстало то, что за Кикабидзе, который давно порвал всяческие контакты с нашейстраной, вступились российские звезды. В частности, его поддержал музыкант и композитор Юрий Лоза, назвав Советский Союз "неоднозначным явлением", в котором былои плохое, и хорошее."Союз – это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторыелюди... Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому былоочень плохо. Зачем привязываться? Он нормальный мужик. Он все помнит, все знает",– цитирует Лозу . Кроме того, музыкант предположил, что артист давалинтервью на грузинском языке, и немецкие журналисты могли неправильно перевестиего слова.В свою очередь Народный артистРСФСР, певец Лев Лещенко об инциденте распространятьсяне стал. При этом он подчеркнул, что свою позицию грузинский актер никогда нескрывал. "Я не читал интервью. Кикабидзе давно уже высказывалсвое отношение на эту тему, ничего нового я вам не могу сказать", – заявил он.Юмористи телеведущий Евгений Петросян высказал сожаление, что тот так считает. "Ясожалею, что Вахтанг Константинович на старости лет так озлобился. Он мойколлега, он внес замечательный вклад в историю культуры Советского Союза, асейчас перечеркивает сам себя. Мне очень жаль", – цитирует Петросяна .вот сенатор Франц Клинцевич на своей странице в Facebook ВахтангаКикабидзе осудил. "Мы и сейчас любим Вахтанга Кикабидзе из "Мимино". Но, увы,уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать нехотим", – написал Клинцевич.Ранее сенатор Алексей Пушков резкораскритиковал заявления Кикабидзе. По его словам, если бы не СССР, артистостался бы "малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы оннабрал, мудрости – нет", – написал законодатель на своей странице вTwitter.