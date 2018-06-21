Страшными последствиями обернулся для ростовчанки укус комара. Он занес в организм 32-летней женщины опасного паразита.

Страшными последствиями обернулся дляростовчанки укус комара. Он занес в организм 32-летней женщины опасного паразита.Пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на странныеузелки, которые перемещались у нее под кожей лица. Сначала они "жили" под левымглазом, а через несколько дней оказались над ним. Вскоре у женщины и вовсе отеклаверхняя губа.Иногда загадочные узелки чесались и вызывали жжение. Врач сообщилпациентке, что у нее в лице живет паразит. Операцию по извлечению нематоды родаDirofilaria провели специалисты из Ростовского государственного медицинскогоуниверситета, сообщает журнал NewEngland Journal of Medicine.По словам женщины, некотороевремя назад она была в Подмосковье, где ее покусали комары. Они-то и занесли ейопасного паразита. Известно, что эти насекомые являются переносчиками личинокдирофилярий, заражаясь ими, как правило, от собак.Ранее сообщалось, что из головы29-летней китаянки удалили 10-сантиметрового паразита. В возрастепяти лет она съела лягушку, в которой, по всей видимости, жил паразит. Он рос ворганизме китаянки на протяжении многих лет и достиг больших размеров. При этомвсе время она страдала от головных болей, но не знала этому истинную причину.