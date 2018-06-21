Страшными последствиями обернулся для
ростовчанки укус комара. Он занес в организм 32-летней женщины опасного паразита.
Страшными последствиями обернулся для
ростовчанки укус комара. Он занес в организм 32-летней женщины опасного паразита.
Пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на странные
узелки, которые перемещались у нее под кожей лица. Сначала они "жили" под левым
глазом, а через несколько дней оказались над ним. Вскоре у женщины и вовсе отекла
верхняя губа.
Иногда загадочные узелки чесались и вызывали жжение. Врач сообщил
пациентке, что у нее в лице живет паразит. Операцию по извлечению нематоды рода
Dirofilaria провели специалисты из Ростовского государственного медицинского
университета, сообщает журнал New
England Journal of Medicine.
По словам женщины, некоторое
время назад она была в Подмосковье, где ее покусали комары. Они-то и занесли ей
опасного паразита. Известно, что эти насекомые являются переносчиками личинок
дирофилярий, заражаясь ими, как правило, от собак.
Ранее сообщалось, что из головы
29-летней китаянки удалили 10-сантиметрового паразита. В возрасте
пяти лет она съела лягушку, в которой, по всей видимости, жил паразит. Он рос в
организме китаянки на протяжении многих лет и достиг больших размеров. При этом
все время она страдала от головных болей, но не знала этому истинную причину.