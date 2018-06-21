С сайта канала исчезло фото актрисы фильмов для взрослых Натальи Немчиновой, ранее использованное в рекламе прямых трансляций матчей мирового первенства по футболу. Яркой болельщице нашли замену.

С сайта канала исчезло фото актрисы фильмов для взрослых НатальиНемчиновой, ранее использованное в рекламе прямых трансляций матчей мировогопервенства по футболу. Яркой болельщице нашли замену."Первый канал поменял русскуюпорнозвезду на своем сайте на более целомудренную татарку", – говорится в постеTwitter-аккаунта"Двача". В доказательство ресурс прикрепил к своему твиту скриншоты сайтаканала.На изображениях видно, что Немчиновузаменила другая красавица. На лице девушки кокошник, а на щеке нарисованосердце в цветах российского триколора.Можно предположить, что Первый каналпошел на такую меру после скандала, который разразился из-за того, что в белокуройболельщице узнали 28-летнюю порнозвезду. Пользователи Сети идентифицировали еепо паспорту болельщика, который попал в камеры во время матча Россия – Египет.Оказалось, что девушка снимается вфильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимом НатальяАндреева. Более того, Наталья была королевой красоты в конкурсе"Мисс Москва – 2007". Известно и то, что Немчинова – ярая футбольнаяфанатка и по возможности посещает крупные матчи.Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия состоялась настадионе "Лужники" в Москве.