С сайта канала исчезло фото актрисы фильмов для взрослых Натальи
Немчиновой, ранее использованное в рекламе прямых трансляций матчей мирового
первенства по футболу. Яркой болельщице нашли замену.
С сайта канала исчезло фото актрисы фильмов для взрослых Натальи
Немчиновой, ранее использованное в рекламе прямых трансляций матчей мирового
первенства по футболу. Яркой болельщице нашли замену.
"Первый канал поменял русскую
порнозвезду на своем сайте на более целомудренную татарку", – говорится в посте
Twitter-аккаунта
"Двача". В доказательство ресурс прикрепил к своему твиту скриншоты сайта
канала.
На изображениях видно, что Немчинову
заменила другая красавица. На лице девушки кокошник, а на щеке нарисовано
сердце в цветах российского триколора.
Можно предположить, что Первый канал
пошел на такую меру после скандала, который разразился из-за того, что в белокурой
болельщице узнали 28-летнюю порнозвезду. Пользователи Сети идентифицировали ее
по паспорту болельщика, который попал в камеры во время матча Россия – Египет.
Оказалось, что девушка снимается в
фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимом Наталья
Андреева. Более того, Наталья была королевой красоты в конкурсе
"Мисс Москва – 2007". Известно и то, что Немчинова – ярая футбольная
фанатка и по возможности посещает крупные матчи.
Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11
российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия состоялась на
стадионе "Лужники" в Москве.