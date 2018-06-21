Власти сообщили о намерении его рекультивировать и восстановить после закрытия

Власти сообщили о намерении его рекультивировать и восстановить после закрытияНесколько лет назад под Буем был закрыт мусорный полигон. Власти сообщили о своих намерениях по очистке территории, но для этого нужно войти в программу Чистая страна.Буйские власти сейчас занимаются активной подготовкой документов. Администрация города направила в Министерство природных ресурсов РФ заявку на включение ее в реестр. Для попадания в программу необходимо так же подготовить смету и проект.Предполагаемое финансирование на 95% будет осуществляться из федерального бюджета, на 5 % внесет консолидированный бюджет Костромской области.