21.06.2018

2018-06-21 15:45:34

Под Москвой подростки спасли трех тонущих детей

В деревне Исавицы Можайского городского округа Московской области отдыхавшие на берегу подростки спасли трех детей, тонувших в Москве-реке, передает . Один из ребят рассказал, они увидели в воде девочку, на руках которой был ребенок. Они отнесли его на мост и вызвали скорую помощь. "Оказалось, под водой остались еще двое ребятишек! Леша стал искать других в воде. Я поплыл к нему, чтобы спасать детей. Одного под водой нашли быстро, а вот второго искали некоторое время", – добавил он. Всем детям, которых достали из воды, от четырех до шести лет. Они гуляли без родителей. Двух из них доставили в больницу.