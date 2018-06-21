Своим мнением о работе кинологов поделилась представитель Общественного совета при МО МВД России "Муромский" Ирина Дюмина.

В межмуниципальном отделе МВД России «Муромский» кинологи работают уже давно. Об успехах их служебной деятельности не раз рассказывали новостные ленты интернет-изданий, говорили в эфирах телевидения и радио. Своим мнением о непростых буднях сотрудников кинологической службы делится член общественного совета при МО МВД России «Муромский» Ирина ДЮМИНА, которая встретилась с кинологами накануне профессионального праздника.«История служебного собаководства уходит вглубь веков. Если говорить конкретно о полицейском служебном собаководстве, то оно стало активно развиваться во второй половине XIX века. Первые такие подразделения появились в Германии. В России такие подразделения стали создаваться в 1906 году. Тогда было создано Общество поощрения применения собак в полицейской и сторожевой службах и был организован специальный питомник полицейских собак в Петергофе.В Советской России служебное собаководство сразу получило широкое распространение. В 1923 году были организованы первые кинологические центры.Сегодня полицейские активно используют способности служебно-розыскных четвероногих помощников, которые регулярно доказывают, что собачий нос ничто не заменит!… Рано утром 22 декабря прошлого года в дежурную часть позвонили и сообщили, что из больницы, расположенной в Вербовском микрорайоне, неизвестные похитили системные блоки, мониторы, принтеры и источники бесперебойного питания. Прибыв на место преступления, полицейский-кинолог пустил по следу своего четвероногого напарника – служебную овчарку Шарки, которая быстро взяла след и вывела к лесному массиву, прилегающему к больнице. Под одним из деревьев сотрудники полиции обнаружили похищенное. А вскоре были задержаны и подозреваемые в совершении преступления.Ночью 25 апреля в дежурную часть муромской полиции поступило сообщение от гостя из Подмосковья о том, что в районе Владимирского шоссе на него напал неизвестный молодой человек и отобрал портмоне с документами и небольшой суммой денег. Оперативно прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили у потерпевшего обстоятельства преступления и возможные приметы нападавшего. Пущенная по следу ненецкая овчарка Сонг привела сотрудников ППС к расположенному через два квартала забору, где было обнаружено выброшенное портмоне с документами.Криминалисты обнаружили на портмоне отпечатки пальцев, по ним был вычислен преступник.17 мая четвероногому полицейскому снова пришлось проявлять розыскные способности: в деревне Иваньково из садового домика пропали материалы, приготовленные для ремонта.Служебная собака привела сотрудников полиции к расположенному недалеко садовому участку. Там и обнаружили пропавшие доски и металлические листы.Это только несколько случаев из служебной деятельности полицейских -кинологов, сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский.В Муроме конно-кинологическая служба была создана в 2001 году. У СПК «Плодовый» было арендована заброшенная котельная. Сегодня на территории конно-кинологического центра построены восемь вольеров для размещения служебных собак, оборудована площадка для их тренировки, имеется кухня, погреб, пруд.Сегодня в кинологическом отделении несут службу шесть собак: пять из них немецкие овчарки и одна восточно-европейская. У каждой свой профиль, в настоящее время это патрульно-розыскное и минно-розыскное направления– Воспитание розыскной собаки - сложная наука. Тренируешь её ежедневно, весь срок её работы, – рассказывает полицейский кинолог, прапорщик полиции Андрей Иванович Соколов. – Обычно первоначальная подготовка длится около года. Начинаешь работать с семимесячным щенком, сначала проходим общий курс дрессировки: привязанность к кинологу, общие команды, послушание, потом три месяца специализация. И приходится учитывать, что каждая собака имеет свой характер. Сначала выявляешь, какой он. Например, на розыскную работу направляются более спокойные собаки. Очень важно, чтобы они не боялись громких звуков, в частности, стрельбы.– А у вас какая собака?– Я работаю с овчаркой, зовут её Шарки. Ей уже девять лет. Так вот дома – это такая лапочка, ласковая, любит играть, всех любит. Но стоит только мне надеть форму, она знает – пора на службу, вперед меня к воротам бежит, и такая строгая, напряженная.– А как происходит сам процесс поиска?– На место происшествия выезжаем группой, впереди – криминалисты, собака за ними. Очень важно направить работу собаки, она же по воздуху работать не может, дать след или какой-нибудь предмет с места происшествия. Иной раз моя логика идет вразрез с логикой моего напарника. Мне кажется, что направление отхода преступника одно, а собака тянет в другую сторону, и я полностью доверяю напарнику: у неё чутьё гораздо лучше. И не было случая, чтобы мой Шарки меня подвел.– Андрей Иванович, и наши и зарубежные телевизионщики разрекламировали профессию полицейского-кинолога. Мухтары, Лорды, Рексы привлекают в профессию подростков. А как становятся кинологами?– Не все выдерживают длинный путь становления. Сначала претенденты на эту должность проходят стажировку от трёх до шести месяцев, потом обучение в Центре профессиональной подготовки. А уже следующий этап – обучение способностям кинолога в Уфе или в Ростове-на-Дону. А потом учёба вместе с собакой на всю оставшуюся жизнь, иначе ничего не получится.– Вашему Шарки уже девять лет, довольно солидный возраст, а дальше?– Сейчас я уже готовлю ему смену, в январе взял новую собаку Амели.– А что будет с Шарки?– Будет дома у меня на пенсии. Друзей ведь не бросают!– Ваша новая собака – девочка. А есть ли разница в воспитании собачьих «мальчиков» и «девочек»?– В принципе нет. Но учитывать разницу в характерах приходится. Если с кобелем нужно ухо держать востро: не допускать, чтобы собака считала себя выше хозяина. Собаки-девочки очень чувствительны. Им нельзя сказать грубое слово, обидятся. Но если в доброте с ними работаешь, тот они на сто процентов себя отдают.– А как относятся ваши родные к собакам?– А они тоже все «собачники», не представляют жизни без четвероногих. Тем более, живём не в тесной квартире, а в частном доме. Там с собакой спокойнее.Сам Андрей Соколов работает кинологом уже 15 лет. Он коренной муромец. Родился в рабочей семье, мама – гальваник на заводе радиоизмерительных приборов, папа – трудился на фанерном комбинате. После окончания школы Андрей работал токарем на заводе РИП, потом служил в армии. Демобилизовавшись, работал в охране на железной дороге, потом пришел на службу кинолога во вневедомственную охрану, а в 2015 году стал служить в муромской полиции.О том, что сменил свой жизненный путь, не жалеет. Сегодня для него это не просто работа, а дело всей жизни.Среди людей этой профессии нет случайных людей. Их четвероногие напарники, как никто, чувствуют ложь, лицемерие, доброту, терпеливость. А именно эти качество отличают человека, воспитывающего собаку».