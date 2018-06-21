Полицейский из Кольчугино делится секретами успешной службы в тандеме с четвероногим напарником.

В настоящее время в ОМВД России по Кольчугинскому району в тандемах с немецкими овчарками служат три кинолога. Трудно переоценить ту пользу, которую несет служебная деятельность четвероногих питомцев. Вместе с полицейскими они ищут наркотики, взрывчатые и запрещенные вещества, устанавливают маршруты передвижения подозреваемых или причастных к совершению преступления, а также помогают устанавливать местонахождение пропавших людей.Полицейский-кинолог Александр Шиков отмечает, что работает со служебными собаками недолго, всего 4 года, но за столь небольшой срок успел полюбить и привязаться к своим питомцем, считает их верными друзьями и надежными сослуживцами, которые беспрекословно слушаются и выполняют команды своего хозяина.- Для того, чтобы служить рядом с собакой, необходимы такие человеческие качества как любовь, умение контролировать свои эмоции и верность, – подчёркивает Александр. - А ещё важно понимать, что собака - это живое существо, поэтому очень важно, чтобы она была здоровой, сытой и отдохнувшей. Только тогда твой пес будет давать положительные результаты.Особую роль в работе кинологической службы занимает профилактическая работа. Вместе с сотрудниками других служб кинологи посещают воспитанников детских садов и школ. Ребята разных возрастов с нетерпением ждут полицейских и их питомцев. Профилактические беседы и работа собак на практике, часто напоминающие целые представления, впечатляют учащихся и их педагогов, которые не скрывают своих радостных эмоций. На прощание дети задаривают собак своими крепкими объятиями и пожеланиями увидеть их снова.