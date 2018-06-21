На продажу выставлены складские и офисные помещения общей площадью около 380 тысяч квадратных метров

На Avito выставили помещения владимирскорго завода Точмаш - это 40 капитальных сданий общей площадью 257 тысяч квадратных метров и 45 сооружений общей площадью 122 тысяч квадратных метров. В объявлении сказано, что территория находится под охраной, оснащена всеми необходимыми коммуникациями, телефонной и инетрнет сетью, системами видеонаблюдейцния и пожарная сигнализация. и ситсема пожаротушения.Комплекс имеет подъездные пути, внутренние проезды, обеспечивающие свободный разворот даже большегрузным фурам. Собственних так же указывает, что помещения могут быть использованы как технопарк, производство или арендный бизнес.Точмаш так же выставил на продажу еще два актива, уже не своего профиля - база отдыха Камбары стоимость 11 миллионов рублей и спортивная база ценой в один миллион рублей. Напомним, что в ноябер прошло года был продан Арт-дворец(бывший ДК Точмаш).